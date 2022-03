Neue politische Kraft in Lindenberg: "Die Ullis" machen Politik, ohne eine Partei zu sein

Die Unabhängige Liste Lindenberg (ULLI) hat bei der Wahl 2020 die politische Bühne betreten. Die neue Kraft hat viel vor. Instagram spielt dabei eine Rolle.

15.03.2022 | Stand: 12:24 Uhr

Ulrich oder Ulrike heißt hier niemand. „Die Ullis“ nennen sie sich trotzdem. Und längst wissen auch die Menschen in Lindenberg, wer sich hinter dieser Abkürzung verbirgt: Die Unabhängige Liste Lindenberg (ULLI) stand bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 erstmals auf dem Stimmzettel. Und eroberte auch prompt einen Sitz im Stadtrat. Heute, zwei Jahre später, hat sie sogar zwei Mandate: Nicole Keck und Daniel Schröder vertreten die ULLI in der gemeinsamen Fraktion mit der SPD.

Kommunalwahl 2020: SPD und ULLI machen gemeinsame Sache in Lindenberg

Eine von einer Partei oder bereits bestehenden politischen Gruppe unabhängige Liste hatte es in Lindenberg bis dato nicht gegeben. Zwar war die SPD durch die gemeinsame Liste eine Art Steigbügelhalter für den Einstieg in die Kommunalpolitik – doch Sozialdemokraten sind „die Ullis“ deshalb nicht.

„Natürlich profitieren wir von den alten Hasen in unserer Fraktion. Aber wir gehören keiner politischen Strömung an“, sagt Keck. Vielmehr gehe es um Themen – und darum, in Lindenberg etwas voranzubringen. „Du kannst im Kleinen etwas erreichen“, ist auch Schröder überzeugt. Als Beispiel nennt er fehlende Parkbänke an Geh- und Wanderwegen.

„Die Ullis“ wollen Menschen ansprechen, die sich im Spektrum der etablierten Parteien nicht wiederfinden. Deshalb sind sie auch selbst keine Partei. Sie haben zwar einen Vorsitzenden und einen Kassier, weil es das auf dem Papier braucht – aber eine Mitgliedschaft gibt es beispielsweise nicht.

Stattdessen veranstalten sie einmal im Monat lockere Treffen, zu denen jeder kommen und mitreden darf. „Die Ullis“ hören zu. „Es gibt zwar die Bürgerfragestunde, aber für viele ist es ein Hindernis, sich vor den Stadtrat zu stellen“, sagt Keck.

Dabei machen sie keinen Hehl daraus, dass sie vor allem jüngere Menschen zwischen 20 und 30 ansprechen wollen. Dementsprechend ist der eigene Instagram-Kanal das wichtigste Sprachrohr. „Das ist ein schnelles Medium, mit dem wir unsere Zielgruppe erreichen können“, sagt Keck, die den Account pflegt.

Vor allem „die mittleren und kleinen Themen“ in der Stadtpolitik will die Liste in den nächsten Wochen auf den Tisch bringen. Dazu gehört eine „Bike-Box“ – eine Art Sammelstelle für Fahrräder, mit überdachten Stellplätzen, frei zugänglichem Reparatur-Werkzeug, Schließfächern und abschließbaren Boxen für E-Bikes.

„Auch eine PV-Anlage auf dem Dach hätte ihren Charme“, meint Keck. Eine solche Box gibt es beispielsweise in Kempten. In Lindenberg könnte sich die ULLI sie am Hallenbad, beim Vitalparcours oder am Busbahnhof vorstellen.

Stadtrat Daniel Schröder: Erst bei der SPD, dann bei der ULLI

Rund 30.000 bis 40.000 Euro würde sie kosten. „Die Ullis“ wünschen sich eine schnelle Umsetzung – ohne den zuletzt häufig gehörten Verweis auf das Mobiltätskonzept. „Du musst auch mal etwas Geld setzen. Der Bürger muss merken, dass etwas passiert“, sagt Schröder.

Der Dritte Bürgermeister ist übrigens nicht von Beginn an bei den „Ullis“. In den Stadtrat ist er als SPD-Kandidat gewählt worden – ist dann aber innerhalb der Fraktion zur neuen Liste gewechselt.

Auch mit dem Außenbereich für das Hallenbad will sich die ULLI intensiv beschäftigen. In jedem Fall müsse ein Bolzplatz her, sagt Schröder. Weitere Ideen erhoffen sie sich durch ihre Stammtische – gerne auch von Menschen, die sich nur projektbezogen einbringen wollen. Je mehr Meinungen, desto besser.

„Du kannst nur was verändern, wenn du Impulse aus allen Bereichen bekommst“, sagt Keck.

Hintergrund: Die Unabhängige Liste Lindenberg und der Stadtrat Lindenberg

Anfänge Die Unabhängige Liste Lindenberg (ULLI) hat zur Kommunalwahl 2020 gemeinsam mit der damals personell etwas ausgezehrten SPD eine gemeinsame Liste für den Stadtrat aufgestellt.

Die Unabhängige Liste Lindenberg (ULLI) hat zur Kommunalwahl 2020 gemeinsam mit der damals personell etwas ausgezehrten SPD eine gemeinsame Liste für den Stadtrat aufgestellt. Kandidaten Auf der 24-köpfigen Liste standen 14 Kandidaten der SPD und zehn Kandidaten der ULLI. Gemeinsam haben sie fünf Sitze erobert: Michael Wegscheider, Helmut Wiedemann, Daniel Schröder, Jutta Frach (SPD) und Christoph Wipper (ULLI).

Auf der 24-köpfigen Liste standen 14 Kandidaten der SPD und zehn Kandidaten der ULLI. Gemeinsam haben sie fünf Sitze erobert: Michael Wegscheider, Helmut Wiedemann, Daniel Schröder, Jutta Frach (SPD) und Christoph Wipper (ULLI). Wechsel Im Sommer 2021 hat Wipper sein Mandat aus beruflichen Gründen niedergelegt. Für ihn ist Nicole Keck (33) im September nachgerückt.

Im Sommer 2021 hat Wipper sein Mandat aus beruflichen Gründen niedergelegt. Für ihn ist Nicole Keck (33) im September nachgerückt. Zuwachs Daniel Schröder ist im April 2021 aus der SPD ausgetreten, weil er sich nicht mehr mit dem bundespolitischen Kurs der Partei identifizieren konnte – vor allem der Schulpolitik. Schröder ist Konrektor der Realschule Lindenberg. Innerhalb der Stadtratsfraktion ist er kurze Zeit später zur ULLI gewechselt, die dadurch unverhofft einen zweiten Sitz erhalten hat (lesen Sie hier mehr dazu).

Daniel Schröder ist im April 2021 aus der SPD ausgetreten, weil er sich nicht mehr mit dem bundespolitischen Kurs der Partei identifizieren konnte – vor allem der Schulpolitik. Schröder ist Konrektor der Realschule Lindenberg. Innerhalb der Stadtratsfraktion ist er kurze Zeit später zur ULLI gewechselt, die dadurch unverhofft einen zweiten Sitz erhalten hat (lesen Sie hier mehr dazu). Zukunft Bei der Kommunalwahl 2026 möchte die ULLI mit einer eigenen Liste antreten – ohne die SPD. Diese sei inzwischen längst gestärkt.

