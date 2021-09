Die sechs Pfarreien Stiefenhofen, Grünenbach, Ebratshofen, Röthenbach, Maierhöfen und Gestratz gehören jetzt zusammen. Es ist aber keine Liebe auf den ersten Blick.

06.09.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Dekan Dr. Ralf Gührer hat am Sonntag in einem Festgottesdienst die neue Pfarreiengemeinschaft Argental installiert. Sie umfasst sechs kirchliche und fünf politische Gemeinden – und ist die größte im Dekanat Lindau. Ihr gehören rund 5000 Katholiken an. In seiner Predigt warnte der Dekan vor romantischen Verklärungen, denn das Miteinander sei keine „Liebe auf den ersten Blick“, aber eine „Zweckgemeinschaft, die das Potenzial dazu hat“.