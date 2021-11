Neue Satzung: Was es kostet, wenn die Feuerwehr Scheidegg ausrückt

Die Gemeinde Scheidegg erlässt eine neue Satzung für Feuerwehreinsätze. Aber wofür muss der Bürger überhaupt zahlen? Und schaufelt die Feuerwehr auch Schnee von den Dächern?

12.11.2021 | Stand: 07:56 Uhr

Die Gemeinde Scheidegg hat eine neue Satzung für den Kostenersatz bei Feuerwehreinsätzen beschlossen.

Wie teuer ein Feuerwehreinsatz kommt, hängt von der Dauer, der Zahl der Helfer und den eingesetzten Fahrzeugen ab. So werden für jede Einsatzstunde eines Feuerwehrlers 25 Euro fällig. Zudem berechnet der Markt je nach Fahrzeug zwischen 25,99 Euro (Mehrzweckfahrzeug) und 150,77 Euro (Hilfeleistungslöschfahrzeug). Dazu kommen je angefangenem Kilometer zwischen 2,91 und 5,25 Euro. So kann sich insgesamt schnell eine vierstellige Summe ergeben.

Rechnung für die Beseitigung einer Ölspur

Betroffene müssen sie allerdings in der Regel nicht bezahlen. Alle Einsätze, bei denen es um die Rettung von Menschen, Tieren oder bedeutenden Sachwerten geht, sind in Bayern kostenfrei. Ein klassisches Beispiel, bei dem eine Gemeinde eine Rechnung schicken kann, ist die Beseitigung einer Ölspur. Mit Kosten rechnen muss auch jeder, der die Feuerwehr mutwillig alarmiert.

Nicht zu den Aufgaben der Wehr gehört es, Dächer abzuschaufeln. Darauf wiesen Bauamtsleiter Roland Schlechta – viele Jahre Kommandant in Weiler – und der geschäftsleitende Beamte Jürgen Hörmann auf Nachfrage von Hans Rädler hin. Es sei Aufgabe von Unternehmen, Dächer von Schneelasten zu befreien. Darauf habe auch das Innenministerium die Gemeinden hingewiesen. Die Wehr, so Schlechta, rücke nur an, wenn Gefahr im Verzug ist.