Neue Therme in Lindau eröffnet am Sonntag: Das erwartet die Gäste

45 Millionen Euro investierten Investor und Stadt in die Therme Lindau. Was erwartet die Besucher? Wir durften uns vorab umschauen und bieten einen Einblick.

25.06.2021 | Stand: 11:31 Uhr

Zehn Jahre lang ist viel über die Lindau Therme diskutiert, gestritten und schließlich auch an ihr gebaut worden: Am Sonntag öffnet sie erstmals für reguläre Besucher.

Investor Andreas Schauer ist froh, den Gästen nach den vielen Einschränkungen durch Corona „ein bisschen Urlaub daheim bieten zu können“. Nachfolgend ein Überblick, was in mehr als zweieinhalb Jahren Bauzeit am Ufer des Bodensees entstanden ist.

Therme Lindau: Sauna, Spa und Unterwasser-Konzertsaal

Saunen Zwölf Stück gibt es in der Lindau Therme insgesamt, zwei davon können mit Badekleidung genutzt werden. Die größte, Theatersauna genannt, fasst 120 Gäste. Der Raum ist in Form eines Amphitheaters angeordnet. Showaufgüsse werden laut Schauer wie Theaterstücke inszeniert. Da zucken dann schon mal Blitze und es rollt der Donner.

Der heißeste und trockenste Ort der Therme ist die Feuersauna. Die Temperatur: 90 Grad Celsius. Betriebsleiterin Magdalena Teich vermutet, dass die Höhlensauna durch ihr besonderes Licht und das echte Feuer im Außenbereich „zum Lieblingsort vieler Gäste wird.“





Es verfügt über sieben Behandlungskabinen und ein „private “, mit eigenem Whirlpool, Dampfbad, sowie Liegen für Synchronmassagen. Sportbad: Diesen Bereich nutzen Vereine bereits seit mehreren Wochen. Eigentümerin ist die Stadt. Das Bad hat ein 25-Meter-Sportbecken, ein Kleinkindbecken mit Wasserhöhle, ein Lehrschwimmbecken, einen Wildbach , zwei Rutschen und eine Sprunganlage.

Neue Therme in Lindau: Infos zu Parkplätzen, Tickets und Preisen

Strandbad : Es verfügt neben einem direkten Seezugang über ein 50-Meter-Olympiabecken, einen Kleinkindbereich und ein Beachvolleyballfeld. Eigentümerin des Bades ist ebenfalls die Stadt.





Sie können vorab im Internet gebucht werden. Besucher kommen dann einfach mit dem Smartphone ins Bad. Dort bekommen sie kontaktlos ein Armband, das den Zugang zu allen Bereichen ermöglicht, den Kleiderspind öffnet und auch zum Zahlen dient. Preise: Für zwei Stunden in der Therme müssen Besucher 20 Euro berappen, vier Stunden Aufenthalt kosten 25 Euro, eine Tageskarte 30 Euro. Für einen Zutritt zur Sauna werden weitere fünf Euro fällig.

Wann hat die neue Therme in Lindau geöffnet?

ist Gründer und Chef von &Co. Das Unternehmen betreibt neun , darunter mit dem Aquabasilea die größte Anlage der . Erst vor wenigen Tagen hat das Unternehmen eine bei eröffnet. Sie ist ähnlich groß wie die in . Die Gruppe erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro und hat 600 Mitarbeiter. Mehr als drei Millionen Gäste besuchen jedes Jahr die Wasser- und Wellnessanlagen von &Co. Tage der offenen Tür: Am Freitag, 25. Juni (15 bis 21 Uhr) und Samstag, 26 Juni, (9 bis 18 Uhr) werden interessierte Gäste in Gruppen durch das Haus geführt.

