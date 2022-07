Die Kreiswohnbaugesellschaft will fast 70 neue Wohnungen in Lindenberg errichten. Dafür muss aber ein Altbau weichen. Wie die GKWG ihre Pläne umsetzen will.

20.07.2022 | Stand: 19:38 Uhr

Die GKWG wird mittelfristig weiteren Wohnraum im Landkreis Lindau schaffen. Die Rede ist von 80 Wohneinheiten innerhalb der nächsten fünf Jahre.

