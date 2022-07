Die Stadt Lindenberg plant eine zweite Zufahrt zur Rotkreuzklinik über den Ratzenberg. Das stößt auf Kritik. Jetzt meldet sich der frühere Oberarzt zu Wort.

29.07.2022 | Stand: 10:04 Uhr

Die Stadt plant eine zweite Zufahrt zur Rotkreuzklinik in Lindenberg. Das allerdings stößt auch auf Bedenken. Bert Grießhammer, früher Oberarzt an der Klinik, nannte das Vorhaben in der Bürgerversammlung einen „ökologischen Wahnsinn“.

