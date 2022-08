Neuer Dorfplatz in Sigmarszell: Wie kommt die Gemeinde an den höchsten Zuschuss?

Die Gemeinde erneuert Bewerbung für Dorfplatz Sigmarszell, will aber keinen Aufwand investieren, um ihn zu verbessern. Dadurch könnte es aber mehr Geld geben.

Dieser Beschluss könnte das Ende der intensiv diskutierten Dorfplatzsanierung im Kirchdorf Sigmarszell bedeuten: Der urlaubsbedingt knapp besetzte Sigmarszeller Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme zwar beschlossen, den Förderantrag für dieses Projekt noch einmal einzureichen. Die Mehrheit will die Bewerbungsunterlagen aber nicht überarbeiten, um die Erfolgschancen zu verbessern. Das Gremium lehnte dies mit 5:3 Stimmen ab.

Rückblende: Die Befürworter dieses Projektes hatten große Hoffnungen auf einen europäischen Fördertopf namens ELER gesetzt. Während der Zuschussantrag für die Sanierung der Leiblachstraße erfolgreich war, ist die Gemeinde mit ihrer Bewerbung um Fördermittel für die Sanierung der Ortsmitte im Kirchdorf Sigmarszell „leider gescheitert“, erklärte Bürgermeister Jörg Agthe in der Ratssitzung. Er erinnerte auch an die Ausgangslage: Bäume in der Ortsmitte wurzeln bereits in die Straßenentwässerung beziehungsweise den Regenwasserkanal hinein. „Zum Glück noch verschont“ ist laut Agthe der Schmutzwasserkanal.

Kanal in Sigmarszell muss saniert werden

Gleichwohl muss, wie mehrfach berichtet, der marode Kanal saniert werden. Deswegen war die Idee entstanden, in diesem Zusammenhang auch gleich die Ortsmitte vor dem Haus Sigmar ansprechend umzugestalten, zu pflastern und zu bepflanzen sowie hinter dem gemeindlichen Friedhof Parkplätze anzulegen. Die Kostenschätzung für dieses Projekt belief sich zuletzt auf mehr als 900.000 Euro.

Die Umsetzung der Pläne hat der Gemeinderat bisher stets davon abhängig gemacht, dass reichlich Zuschüsse fließen. Die Hoffnungen bezogen sich dabei auf den ELER-Fördertopf, der einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent der förderfähigen Netto-Baukosten bedeutet hätte. Umgerechnet wären das immerhin mehr als 60 Prozent der Bruttobaukosten.

Doch der Zuschussantrag der Gemeinde Sigmarszell war nicht erfolgreich. Wie Bürgermeister Agthe berichtete, habe es für den Förderbereich „kleine Infrastrukturen“ extrem viele Bewerbungen gegeben: 200 Kommunen hätten sich beworben, davon hätten 104 die Förderkriterien erfüllt. Zum Zug gekommen seien schlussendlich nur 30 Kommunen. Die Gemeinde Sigmarszell ist nicht dabei. Sie hat mit ihrer Bewerbung nicht genügend Punkte erzielen können.

Bewerbung nochmal eingereicht

Jetzt stand der Gemeinderat vor der Frage: Was tun? Die Bewerbung so, wie sie jetzt ist, noch einmal einreichen? Oder sich die Mühe machen, den Projektentwurf zu überarbeiten und weitere Sanierungsmaßnahmen vorzusehen in der Hoffnung, damit mehr Punkte zu erzielen?

„Wir können die gleichen Unterlagen noch einmal einreichen“, erklärte Agthe. Er gab aber zu bedenken, dass wahrscheinlich auch die 74 Kommunen, die die Förderkriterien bereits erfüllt haben und trotzdem gescheitert sind, ihre Anträge überarbeiten und aufpeppen werden. Mehr Punkte erzielen könne Sigmarszell nur mit der Qualität des Projekts, sagte der Bürgermeister und vertrat die Ansicht: „Ich glaube, es könnte sich lohnen, weil einige Maßnahmen mitgefördert werden, die wir ohnehin machen müssen.“

„Rentiert sich der Aufwand?“, fragte hingegen Ratsmitglied Bernhard Krepold und zeigte sich eher skeptisch, dass damit die Punktezahl nennenswert erhöht werden kann. „Es ist schon zeitintensiv“, gab Agthe zu. Dennoch plädierte er dafür, diese Zeit zu investieren. „Ich persönlich würde sagen, man muss immer das Bestmögliche versuchen.“ Allerdings müsste man den Sanierungsbereich ausdehnen, was wiederum mit Kosten verbunden wäre. Beispielsweise könnte man die Zahl der unmittelbar erschlossenen Anwesen steigern. „Aber dieser Punkt wäre teuer erkauft“, schränkte Agthe ein.

Die Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder lehnte es schließlich ab, noch mehr Zeit in den Förderantrag zu stecken. Sie wollen sich jetzt nochmal um die Zuschüsse bewerben, aber ohne zusätzlichen Aufwand für die Antragsunterlagen.