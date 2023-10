Straßenkreuzung und Weiche: Gehweg als Chance für mehr Parkplätze am Bahnhof?

In Hergatz stehen Baumaßnahmen am Bahnhof auf dem Plan. So soll etwa die Straßenkreuzung erneuert werden. Welche Vorteile das bringt, wer die Kosten trägt.

11.10.2023 | Stand: 11:47 Uhr

Rund um den Bahnhof Hergatz soll es in absehbarer Zeit größere Baumaßnahmen geben, wobei auch der Bahnübergang der Bregenzer Straße erneuert und mit einem Gehweg ergänzt wird. Der Gemeinderat hat am Montagabend mit der Zustimmung einer Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme grünes Licht gegeben, womit das Projekt eine weitere bürokratische Hürde genommen hat. Diese Fragen und Antworten dazu gibt es.

