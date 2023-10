Neuer Kindergarten am Hausbach in Weiler stellt sich vor

Räume der Grund- und Mittelschule wurden für den neuen Kindergarten aufgestockt und umgebaut. Nun feiert die Einrichtung ihre Einweihung.

12.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Schon seit über einem Jahr spielen, lachen und toben die Mädchen und Buben im neuen Kindergarten am Hausbach in Weiler, nun folgt die offizielle Eröffnung. Unter dem Motto „Leinen los“ wird am Samstag, 14. Oktober, ab 12.30 Uhr gefeiert.

Neuer Kindergarten in Weiler: Einweihungsparty nach über einem Jahr Betrieb

Für den neuen Kindergarten wurden Räume der Grund- und Mittelschule Weiler aufgestockt und umgebaut. Die Kosten hierfür beliefen sich auf über 1,9 Millionen Euro. Auf 740 Quadratmetern haben nun vier Kindergartengruppen Platz. Zunächst waren die Gruppen Teil des bestehenden Kindergartens St. Blasius. Auf Wunsch des Personals hatte die Marktgemeinde die Kindergärten organisatorisch getrennt. Weil die Kinder und Erzieherinnen viel Zeit am nahe gelegenen Hausbach verbringen, entstand die Idee für diesen Namen.

Nach einer kleinen Einweihungsfeier am Samstag können die Besucher sich die Räumlichkeiten sowie den Garten der Einrichtung anschauen. Bei schlechtem Wetter findet die Feier in der Schulturnhalle statt.