Die Stadt Lindenberg wird einen neuen Kindergarten bauen. In dem Gebäude sind auch Wohnungen geplant. Doch bestimmte Menschen werden als Mieter bevorzugt.

27.07.2021 | Stand: 17:48 Uhr

Der neue Kindergarten in der Peter-Dörfler-Straße in Lindenberg nimmt langsam Gestalt hat. Der Stadtrat hat sich nun mit dem Bebauungsplan beschäftigt. Das Besondere an dem Gebäude: Der Kindergarten wird im Erdgeschoss entstehen – und darüber bis zu drei Geschosse mit Wohnungen. Wenn es gut läuft, könnten die Bauarbeiten im Herbst 2022 beginnen.