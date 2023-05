Die „Lindenberger Kneipennacht“ soll die Innenstadt mit 17. Mai mit Livebands und DJs beleben. Wer beim Neustart der Musiknacht mit von der Partie ist.

14.05.2023 | Stand: 05:08 Uhr

Der Name ist neu. Das Logo auch. Beim Konzept setzen die Macher aber ebenso auf Altbewährtes wie beim Datum: In der Nacht vor Christi Himmelfahrt gibt es jede Menge Musik in der Innenstadt. Das Motto lautet nun: „Bands & Beats – Die Lindenberger Kneipennacht“. Sie geht am Mittwoch, 17. Mai, über die Bühne. Sechs Livebands und drei DJs sorgen für den passenden Sound.

Die Musiknacht in Lindenberg fand 2019 letztmals statt

Die Veranstaltung knüpft an die „Lindenberger Musiknacht“ an. So lautete der bisherige Name. Wirte und Gastronomen hatten sie gemeinsam organisiert und durchgeführt. In der Nacht vor Christi Himmelfahrt haben sich Kneipen und Gaststätten in Konzert-, Tanz- und Partyzonen verwandelt. Die Musiknacht ging 22 Mal über die Bühne. Und das sehr erfolgreich. Zuletzt allerdings 2019. Dann sorgte Corona für eine Zwangspause.

Die ist nun vorbei. Der Neustart steht an. „Es ist für Lindenberg einfach eine sehr wichtige Veranstaltung. Wir dürfen sie nicht sterben lassen“, sagt Florian Bischoffberger vom Musikcafé Notausgang.

(Lesen Sie auch: Käsefest, Huttag, Parknachtfestival: Diese Veranstaltungen finden 2023 in Lindenberg statt)

Allerdings sind weniger Kneipen dabei als früher. In der Vergangenheit konnten die Nachtschwärmer teils unter einem Dutzend Veranstaltungsorten wählen. Bei der letzten Musiknacht vor vier Jahren waren immerhin zehn Kneipen dabei.

Diesmal sind es sechs. Neben dem Notausgang das Kura Kura, Café Jakobi, V8, Kesselhaus und Bleifrei. Dort gibt es Musik (fast) aller Spielarten – von Rock und Blues bis House und Schlager.

Dass einige Wirte, die früher dabei waren, diesmal abgewunken haben, findet Bischoffberger zwar schade, ist aus seiner Sicht aber nachvollziehbar. Er verweist auf die derzeit schwierige Lage in der Gastronomie. „Es fehlt überall Personal. Einigen ist es im Moment einfach zu viel“, sagt er. Vielleicht seien im nächsten Jahr wieder mehr Locations dabei, hofft er.

Designer Jörg Pasternak hat das neue Logo gestaltet

Dennoch wollen Bischoffberger und seine Mitstreiter den Neustart nutzen, um neuen Wind reinzubringen. Grafikdesigner Jörg Pasternak, der unter dem „Lord Lintiberc“ auch Kleidung mit Lindenberg-Bezug vertreibt, hat ein modernes und peppiges Logo entworfen. Die Collage vereint unter anderem die Stadtpfarrkirche und das Hutmuseum mit Musik-Equipment wie Gitarre, Mikrofon oder Verstärker. „Es ist richtig gut geworden“, findet Bischoffberger.

(Lesen Sie auch: T-Shirts mit Motiven aus Lindenberg und dem Westallgäu: Die Stadtpfarrkirche auf der Brust)

Die Lindenberger Kneipennacht findet nächsten Mittwoch von 21 bis 3 Uhr statt. Die Eintrittsbändchen, die für alle Locations gleichermaßen gelten, gibt es in allen teilnehmenden Gaststätten.

Die Künstler bei der Lindenberger Kneipennacht