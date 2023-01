Neuer Pfarrer von Oberstaufen: „Ich komme nicht mit dem Rezeptkoffer“

Andreas Waßmer ist neuer evangelischer Pfarrer in Oberstaufen. Was ihm in nächster Zeit besonders wichtig ist.

30.01.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Die ersten Gottesdienste und Konfirmandenstunden hat er gehalten, die ersten Kontakte geknüpft: Andreas Waßmer ist als neuer evangelischer Pfarrer in Oberstaufen einerseits angekommen. Andererseits sieht er sich erst am Beginn des gemeinsamen Weges mit der 1100 Mitglieder starken Pfarrgemeinde. Sich kennen und sich vertrauen lernen – das ist aus seiner Sicht ein längerer Prozess. Die Zeit will er sich nehmen: Denn der 56-Jährige kann sich vorstellen, dass Oberstaufen seine letzte Pfarrerstelle vor dem Ruhestand ist.

