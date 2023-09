Damit Lindenberg ein Mittelzentrum bleibt

Neue Führungskraft im Rathaus: Jan-Michael Schmiz ist der neue Stadtbaumeister in Lindenberg. Der 37-Jährige wird in dieser Funktion die bauliche Entwicklung des Mittelzentrums maßgeblich mitgestalten. Eine Richtung gibt dabei der Flächennutzungsplan vor, der in seinem Büro im obersten Stock des Verwaltungsgebäudes an der Wand hängt.