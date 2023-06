Neuer Verein will Bürgermobil für Weiler

Die "Senioren- und Kinderhilfe Rothachtal" soll am Mittwoch gegründet werden. Das hat der Verein alles geplant.

12.06.2023 | Stand: 19:43 Uhr

Am Mittwochnachmittag wird im Gasthof Plaze in Weiler ein neuer Verein ins Leben gerufen: die Senioren- und Kinderhilfe Rothachtal. Interessierte sind bei der Veranstaltung, die um 16 Uhr beginnt, willkommen. So mancher Bürger aus Weiler und den Ortsteilen wird sich jedoch fragen, was es genau damit auf sich hat. Stephanie Novy, die zu den Initiatoren gehört, erklärt, was Sinn und Zweck des Vereins sind.

