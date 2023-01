Neuer Wirt der Badwirtschaft Malleichen ist auch Feuerwehrkommandant

Der Gestratzer Feuerwehrchef Christian Janser übernimmt das traditionsreiche Ausflugslokal im Westallgäu. Was er und seine Frau den Gästen bieten wollen.

20.01.2023 | Stand: 20:03 Uhr

Christian Janser ist Fachinformatiker. Zehn Jahre hat er bei der Firma Dethleffs in Isny gearbeitet, zuletzt als Teamleiter. Janser ist seit 2019 auch Kommandant der Feuerwehr in Gestratz. Und der 42-Jährige hat eine Leidenschaft, die ihn durch das halbe Leben begleitet: das Kochen. Das macht er nun, gemeinsam mit seiner Frau Martina, zum Beruf. Ab Anfang Februar ist er nämlich der neue Wirt in der Badwirtschaft in Malleichen.

