Neues Angebot: Lindenberg serviert Häppchen und Stadtgeschichte

Die Stadt Lindenberg bietet ab Sommer 2022 eine kulinarische Stadtführung an. Worauf sich Gäste, Urlauber und Einheimische bei diesem Rundgang freuen dürfen.

14.06.2022 | Stand: 05:02 Uhr

„Häppchen der Stadtgeschichte, kombiniert mit kulinarischen Häppchen“ will die Stadt Lindenberg künftig ihren Besuchern bieten, kündigt Kulturamtsleiterin Kathrin Felle an. Bis Oktober gibt es einmal im Monat eine neue kulinarische Stadtführung.

Die Idee dazu ist schon ein paar Jahre alt, nach der pandemiebedingten Pause kann sie jetzt in die Tat umgesetzt werden – wie auch die „Lauschtour“ ein weiteres Projekt zur Stadtgeschichte.

„Einkehren ist immer schön“, sagt Felle und kombiniert mit Eindrücken aus dem Stadtbild und der Historie könne das eine „runde Sache“ ergeben. Dabei spricht die Kulturamtsleiterin aus eigener Erfahrung.

Bereits 2019 hatte die Stadt im Rahmen der Westallgäuer Wanderwochen eine kulinarische Stadtführung organisiert, bei der auch Felle teilgenommen hatte. Das sei „so schön“ gewesen, dass sie die Tour 2020 fest ins Programm nehmen wollte.

„Wir wissen alle, was dann kam“, erklärt die Kulturamtsleiterin die lange Corona-Verzögerung. Nun soll am Freitag, 24. Juni, die Neuauflage starten.

Kulinarische Stadtführung in Lindenberg mit Drei-Gänge-Menü

Vier kulinarische Stationen ergänzen auf dem Weg durch die Stadt die Führung: ein Drei-Gänge-Menü inklusive einem Aperitif in unterschiedlichen Lindenberger Gaststätten. „Wo es genau hingeht, ist eine Überraschung“, sagt Felle.

Verraten will sie nur so viel: Es sollen bei jedem Termin unterschiedliche Lokale zum Zug kommen und die „kulinarischen Häppchen“ entstammen neben der regionalen auch der internationalen Küche. „Wir mischen bewusst durch.“

Inhaltlich gestalten die Lindenberger Stadtführer die Tour. Felle: „Wir haben mittlerweile einen kleinen Pool, über den wir sehr froh und dankbar sind.“

Denn mit Andreas Tomczak und Hans Albrecht habe Stadtführerin Anke Schönberg „sehr gute“ Unterstützung bekommen. Alle drei sind bereits bei der Abendtour „Es dämmert“ tätig, die es auch weiterhin gibt.

An diesen Rundgang ist auch die kulinarische Führung angelegt. Es soll wieder zu den markanten Punkten der Stadt gehen, wobei laut Felle nicht nur Gäste angesprochen werden sollen: „Auch Einheimische können durchaus noch Interessantes lernen.“

Die Stadt Lindenberg will ab Herbst 2022 eine Lauschtour anbieten

Wer die Stadtgeschichte lieber auf eigene Faust erkunden will, kann das vielleicht in ein paar Monaten auch mit Hilfe einer sogenannten Lauschtour machen. Über das eigene Handy und einer App kann man damit an neuralgischen Punkten Hintergrundinformationen kombiniert mit Soundeffekten bekommen.

Sprecher und Experten zu diversen Fachgebieten sollen Spannendes erzählen. Derzeit ist ein Team der Firma Lauschtour im Auftrag der Allgäu GmbH dabei, das Drehbuch für die virtuelle Führung zu erstellen. Es hat von der Stadt bereits vielfältiges Material zur Verfügung gestellt bekommen und will laut Felle in kommender Zeit die „Protagonisten“ interviewen. Die Texte und Hörstücke selber sollen dann in Lindenberg direkt vor Ort eingesprochen und eingespielt werden.

Doch bis das Ganze verfügbar ist, wird es laut Felle noch etwas dauern. Sie rechnet nicht damit, dass das Projekt vor Herbst fertig ist.

Neben Lindenberg erstellt die Firma im Auftrag der Allgäu GmbH in zehn weiteren Städten solche Rundgänge: Füssen, Immenstadt, Isny, Kaufbeuren, Kempten, Leutkirch, Marktoberdorf, Memmingen, Mindelheim und Wangen.