Die Brauerei aus Weiler hat für ihr neues Bier in ihrer eigenen Geschichte gekramt. Die Flaschen kommen im Retro-Design daher. Und dann ist da noch eine Farbe.

03.06.2022 | Stand: 19:17 Uhr

Retro ist in. In diesen unsteten Zeiten sehnen sich die Menschen nach dem Guten von früher. Die Pop-Musik klaut in den 80ern, die Mode wildert in den 90ern, das Fernsehen holt „Der Preis ist heiß“ aus der Versenkung. Nostalgie pur. Auch das neue Bier der Post-Brauerei Weiler passt in diese Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.