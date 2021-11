Neues Gewerbegebiet in Lindenberg: Zuhörer kommen umsonst zur Sitzung

Die Stadt Lindenberg möchte im Ortsteil Weihers ein neues Gewerbegebiet ansiedeln. Die geplante Abstimmung fällt allerdings kurzfristig unter den Tisch.

23.11.2021 | Stand: 18:07 Uhr

Ein halbes Dutzend Zuhörer war extra wegen dieses Themas gekommen – doch ihr Weg in den Löwensaal war umsonst: Der Lindenberger Stadtrat hat die Diskussion und die Abstimmung über den Bebauungsplan für ein mögliches neues Gewerbegebiet in Weihers kurzfristig von der Tagesordnung genommen.

Das verkündete Bürgermeister Eric Ballerstedt gleich zu Beginn der öffentlichen Sitzung. Darauf habe sich das Gremium zuvor im nicht-öffentlichen Teil verständigt. Das Thema werde „bis auf weiteres verschoben“.

Neues Gewerbegebiet in Lindenberg an der B308 geplant

Das neue Gewerbegebiet soll direkt an der Alpenstraße und beim Wertstoffhof angesiedelt werden. Es soll gut drei Hektar groß werden, wobei das Gelände aufgrund der Topografie nicht komplett bebaut werden soll.

Vorgesehen ist „eher kleinteiliges“ Gewerbe, wie Ballerstedt im Vorfeld der Sitzung auf Nachfrage unserer Redaktion sagte.

Ebenfalls bereits im Vorfeld hatte die Stadt die wichtigsten Behörden zu diesen Vorhaben gehört. Laut Ballerstedt sei das Gewerbegebiet zumindest nicht grundsätzlich abgelehnt worden. Weitere Anregungen und Bedenken würden im Laufe des Verfahrens behandelt werden.

Möglich ist an dieser Stelle aber nur ein interkommunales Gewerbegebiet, da die Fläche nicht direkt an eine Ortschaft angebunden ist. Die Stadt müsste also den Nachbarn aus Scheidegg beziehungsweise den Zweckverband Hauser Wiesen mit ins Boot holen.