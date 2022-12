Neues Gewerbegebiet in Opfenbach: Landratsamt gegen Gemeinde

Das Landratsamt lehnt einen Gewerbebau am Ortseingang von Opfenbach als zu mächtig ab. Die Gemeinde will ihn genehmigen. Müssen am Ende Gerichte entscheiden?

22.12.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Die Planung eines neuen Gewerbegebietes im Bereich Mäuchen beschäftigt den Gemeinderat Opfenbach seit zwei Jahren – und sorgt für Diskussionen bei den Anwohnern. Nun hat sich die Situation deutlich verändert: Peter Straubinger ist für seinen Forstbetrieb an anderer Stelle im Ort fündig geworden. Die etwa 10.400 Quadratmeter große Fläche in Mäuchen stünde damit allein der Firma Holzbau Trunzer zur Verfügung. Deren Plan, eine 107 Meter lange und bis zu 17 Meter hohe Halle zu errichten, lehnt das Landratsamt jedoch ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.