Für die Eröffnung des neuen Hallenbads in Lindenberg gibt es noch Restkarten

Die Stadt Lindenberg eröffnet Ende April das neue Hallenbad. Für das Eröffnungswochenende gibt es kostenlose Eintrittskarten. Wo die Tickets erhältlich sind.

21.04.2023 | Stand: 05:18 Uhr

Für die Hallenbad-Eröffnung in Lindenberg (29./30. April) gibt es noch Karten. Zunächst hatte die Stadt die kostenlosen Tickets für das Wochenende verlost. Bürgerinnen und Bürger konnten sich bewerben. Die Verlosung ist abgeschlossen – und es gibt Restkarten für beide Tage. Das hat Kultur- und Gästeamtsleiterin Kathrin Felle unserer Redaktion mitgeteilt.

Erhältlich sind die Karten, die für bestimmte Zeitfenster gelten, ab sofort in der Tourist-Information im Hutmuseum. Sie sind gratis und können dort abgeholt werden.

"Blick hinter die Kulissen" ist möglich im Hallenbad Lindenberg

Die Stadt bietet am Eröffnungswochenende am Samstag von 10 bis 16 Uhr im Hallenbad einen „Blick hinter die Kulissen“ an. Die Bademeister erklären zum Beispiel, wie das Bad geheizt wird und zeigen, wie das Becken von unten aussieht. Vorführungen im Wasser zeigen die Wasserwacht und die Schwimmer des TV Lindenberg.

Am Sonntag von 9 bis 18 Uhr können die Bürgerinnen und Bürger dann erstmals ins Wasser springen. Auch für das „Anbaden“ gibt es Gratis-Zeitfenster-Tickets.

An beiden Tagen gibt es eine Bewirtung durch den TV Lindenberg und ein Rahmenprogramm im Außenbereich, unter anderem mit einer Seifenblasenwerkstatt.

Erster Öffnungstag im Hallenbad in Lindenberg ist 1. Mai

Der erste reguläre Öffnungstag im neuen Hallenbad ist dann am Montag, 1. Mai, von 13.30 Uhr bis 21 Uhr.

