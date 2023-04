Neues Hallenbad in Lindenberg: So läuft die Eröffnung ab

In vier Wochen geht das neue Hallenbad in Lindenberg in Betrieb. Wie man an Tickets für das erste Wochende kommt.

02.04.2023 | Stand: 07:49 Uhr

Das neue Hallenbad geht in vier Wochen in Betrieb. Jetzt hat die Stadt dazu ein wichtiges Detail festgelegt: Die Tickets für das Eröffnungswochenende werden verlost. „Jeder hat die Möglichkeit, seinen Hut ins Wasser zu werfen“, verdeutlicht Kultur- und Gästeamtsleiterin Kathrin Felle mithilfe eines abgewandelten Sprichworts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.