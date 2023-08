Ein Drittel der Besucher im neuen Hallenbad kommt mit Schule oder Verein

Das neue Hallenbad in Lindenberg macht Sommerpause. Zeit für eine Zwischenbilanz: Wie viele Besucherinnen und Besucher in den ersten 3,5 Monaten gekommen sind.

14.08.2023 | Stand: 10:20 Uhr

Das neue Hallenbad geht in die Sommerpause. Sonntag war der vorerst letzte Öffnungstag. An diesem Montag ist die Einrichtung bereits geschlossen. Ein guter Anlass für eine Zwischenbilanz.

Das Hallenbad ist am 1. Mai offiziell eröffnet worden. Seitdem wurden dort rund 11.100 Besucherinnen und Besucher gezählt. Das hat die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Bei dreieinhalb Monaten Betriebszeit entspricht das einem Schnitt von rund 3170 Gästen pro Monat.

Lindenberg rechnet mit 58.000 Besuchern pro Jahr im Hallenbad

„Mit dieser Zahl kann man schon zufrieden sein“, sagt Stadtkämmerin Birgitt Richter. Die Verwaltung kalkuliert mit insgesamt 58.000 Besuchern pro Jahr. Das wäre ein Schnitt von rund 4830 Gästen pro Monat.

Dieser Wert ist aktuell also noch nicht erreicht. Allerdings ist das für Richter kein Grund zur Beunruhigung: „Wir sind ja voll in der Sommersaison und hatten einige richtig heiße Tage.“ Ein Hallenbad ist eher eine Einrichtung für die nasse, kalte und ungemütliche Jahreszeit. Und die kommt erst noch. Eine endgültige Bilanz könne man also erst nach einem Jahr ziehen.

Hallenbad bleibt im Sommer geschlossen

Bislang hat die Stadt für das Hallenbad rund 5200 Eintrittskarten verkauft. Hinzu kommen die Eintritte der Schulen und Vereine. Sie sind hier nicht berücksichtigt – machen aber ziemlich genau ein Drittel der Besucherinnen und Besucher aus (rund 3700 Gäste).

Dass die 14 Millionen Euro teure Einrichtung nun drei Wochen geschlossen bleibt, ist laut Richter nicht ungewöhnlich. Eine solche Sommerpause soll es jedes Jahr geben. Sie wird unter anderem dazu genutzt, um die Technik zu warten und das Bad einer intensiven Reinigung zu unterziehen.

Das Bad öffnet anschließend wieder am Dienstag, 12. September – das ist gleichzeitig der erste Schultag nach den Sommerferien. Dann werden auch wieder etliche Schulen die Einrichtung für ihren Unterricht nutzen. Der Belegungsplan für das neue Schuljahr steht laut Richter bereits. Neben den Lindenberger Schulen kommen auch einige wenige externe – zum Beispiel aus Weiler, Scheidegg oder Stiefenhofen.