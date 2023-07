Überarbeitetes Nadenberg-Konzept: Das sagen die Stadträte aus Lindenberg

Auf Basis der Bürgerwerkstatt: Verwaltung soll weitere Schritte für das Areal auf dem Nadenberg in Lindenberg einleiten.

19.07.2023 | Stand: 10:02 Uhr

Der Stadtrat hat in Sachen Nadenberg einen mehrteiligen Beschluss gefasst. Zum einen bedankt sich das Gremium ausdrücklich für den „immensen zeitlichen Einsatz“ bei den Teilnehmern der Bürgerwerkstatt. Zum anderen wird die Verwaltung beauftragt, das Energieteam in Sachen Energiekonzept einzubeziehen und die Bürgerinnen und Bürger sowie die Presse im weiteren Verlauf des Verfahrens zu informieren. Wichtigster Teilbeschluss war der Auftrag an die Verwaltung, „die weiteren Schritte für das Nadenberg-Areal auf Basis der Ergebnisse der Bürgerwerkstatt in die Wege zu leiten“.

