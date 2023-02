Neues Projekt in Weiler führt Besucher mit Erzählstück bis in die Eiszeit

Gerd Zimmer plant in Weiler ein neues Projekt. Dabei schlägt er den Bogen von der Eiszeit ins Jetzt.

Schon viele Male hat sich Gerd Zimmer eines historischen Themas angenommen, daraus ein Theaterstück gestrickt und mit Laiendarstellerinnen und -darstellern auf die Bühne gebracht. Als solche diente ihm meist ein geschichtsträchtiger Ort: der Kirchplatz in Weiler. Hier, zwischen Rathaus, Pfarrkirche St. Blasius und alten Gasthäusern plant der passionierte Heimatkundler und pensionierte Lehrer auch sein nächstes Projekt. Kein Schauspiel diesmal, sondern ein Erzählstück mit Musik und Bildern. „Zeitreise – tempus fugit“ heißt das Stück, für das Zimmer tiefer in die Geschichte eintaucht als je zuvor. Er führt die Besucherinnen und Besucher von der letzten Eiszeit vor 11.500 Jahren bis ins Jetzt.

Vorbild für Projekt stammt aus Frankreich

Als Vorbildfür sein Projekt nennt Gerd Zimmer die Veranstaltungen „Son et Lumière“, die in Frankreich herausragende Baudenkmale mit Ton und Licht inszenieren und zugleich deren Geschichte packend erzählen. Ähnlich unterhaltsam möchte Gerd Zimmer an zwei Abenden im Juli den Menschen aus dem Westallgäu die Geschichte ihrer Heimat vermitteln.

Beim Schreiben von Stücken mit historischem Hintergrund – im vergangenen Jahr ging es um den Dreißigjährigen Krieg – erlebt sich Gerd Zimmer als „Einzelkämpfer“. Für die geplante Zeitreise hat er jedoch einen wichtigen Mitstreiter gefunden: Thomas Novy komponiert Musik zum Erzähltheater. „Er wird die Texte und die von mir ausgewählten Bildmotive musikalisch untermalen und in geeigneter Form unterstreichen“, erklärt Zimmer. Ein Chor trägt Thomas Novys Lieder, aber auch Historisches vor, etwa das „Heckerlied“ aus der Revolution 1848/1849.

Um die „großen zeitlichen Epochen unserer Heimat“ zu schildern, bindet Gerd Zimmer je fünf Sprecherinnen und Sprecher ein, darunter sind auch zwei Teenager. „Es ist mir wichtig, dass die junge Generation ein Gespür für die Geschichte kriegt“, sagt Zimmer. „Und ich möchte junge Leute fürs Theaterspielen begeistern.“

Erzählstrang ist in die Geschichte Europas eingebettet

Den Text für sein „pädagogisch-didaktisches“ Stück, wie er es nennt, hat Gerd Zimmer bereits verfasst, die Bildmotive sind weitgehend ausgewählt. Der Autor bettet den Erzählstrang in die Geschichte Europas ein und verdeutlicht deren Auswirkungen auf die Heimatregion. So tauchen Darstellungen von Kelten aus der Eisenzeit ebenso auf wie eine Büste von Karl dem Großen, ein Gemälde vom Wiener Kongress wie ein Foto von der Hitlerjugend in Weiler. Die Bilderfolge zeigt gegen Ende auch, was die Jetztzeit prägt: Ein Foto vom Hochwasser in Weiler steht für den Klimawandel, eine versinkende Weltkugel als Fotomontage warnt vor der Klimakatastrophe.

An einem Wochenende im Juli wird das von der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg veranstaltete Stück „Zeitreise – tempus fugit“ auf dem Kirchplatz Weiler aufgeführt. Es soll gefilmt und so für weitere Nutzungen bewahrt werden.