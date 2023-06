Neues Stück im Freilichttheater Eglofs: Wo Geschichte brandaktuell wird

Das Theater spielt „1523 – Aufbruch in eine neue Zeit“. Es führt in die Zeit kurz vor Ausbruch des Bauernkrieges. Wo Parallelen zur Gegenwart bestehen.

18.06.2023 | Stand: 19:57 Uhr

Historische Gewänder, ein Blick zurück in die Ereignisse vor 500 Jahren, kurz vor Ausbruch der Bauernkriege 1525 – das vereint das Stück „1523 – Aufbruch in eine neue Zeit“ des Freilichttheaters in Eglofs. Doch den Autoren Karl Milz, Karl-Heinz Marx und Karl Rauch ist bewusst: Mit Blick auf die Konflikte in der Welt ist das Stück aktueller denn je. Und es kommt bei der Premiere beim Publikum bestens an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.