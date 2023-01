Neuzugang beim FV Rot-Weiß Weiler: Er hat schon mit Paul Wanner gespielt

Beim FV Rot-Weiß Weiler hat sich Winter was im Kader getan. Ein Spieler steht in der Rückrunde nicht zur Verfügung. Welche Testspiele der Tabellenführer plant.

28.01.2023 | Stand: 11:55 Uhr

Mit neuen Gesichtern ist der FV Rot-Weiß Weiler in die Rückrunden-Vorbereitung gestartet. Der Tabellenführer der Fußball-Landesliga hat Zuwachs durch zwei junge Spieler erhalten.

Efe Aras kommt vom Ligakonkurrenten FV Ravensburg II. In der Vorrunde kam er dreimal in der Landesliga zum Einsatz. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler wohnt in Lindenberg und hat früher in Dornbirn und Lustenau gespielt.

Neuzugang Wassim Ghrab kommt vom FV Ravensburg

Offensiv ist hingegen Wassim Ghrab zuhause. Er wohnt ebenfalls in Lindenberg und wechselt aus der A-Jugend des FV Ravensburg nach Weiler. Zuvor war er auch beim VfB Friedrichshafen und am DFB-Stützpunkt – unter anderem zusammen mit Bayern-Profi Paul Wanner. „Er ist einer für die Zukunft“, sagt Sportlicher Leiter Hansi Heim über den 17-Jährigen der erst nach seinem Geburtstag im Mai eingesetzt werden kann.

(Lesen Sie auch: "Den nächsten Großen ärgern": Pokalgegner des FV Weiler steht fest)

In Sachen Neuzugänge könnte sich laut Heim bis zum Rückrundenstart am 4. März in Sulmetingen außerdem noch etwas tun. Allerdings sei noch nichts fix.

Sicher ist hingegen, dass der FVW bis zum Sommer auf David Christmann verzichten muss. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler absolviert ein Auslandssemester in Ungarn.

Abwehrspieler David Christmann wird dem FV Weiler in der Rückrunde fehlen. Bild: Florian Wolf

Trotz Schnee und Eis haben die Rot-Weißen plangemäß die Vorbereitung aufgenommen. Nach seiner mehrmonatigen Verletzungspause ist Niklas Jork (22) wieder voll ins Training eingestiegen.

Michael Schmid trainiert nach seinem Kreuzbandriss wieder

Auch von Michael Schmid gibt es gute Nachrichten: Der 23 Jahre alte Stürmer hat nach seinem Kreuzbandriss im September wieder mit Laufen und Kräftigung begonnen.

Das Team von Trainer Jürgen Kopfsguter absolviert am 28. Januar sein erstes Testspiel. Aus Vorarlberg kommt Drittligist FC Rotenberg mit Torjäger Kevin Bentele nach Weiler. Insgesamt sind sechs Testspiele geplant. Für ein siebtes wird noch ein Gegner gesucht (25. Februar).

(Lesen Sie auch: Für die Rückrunde in der Landesliga: TSV Heimenkirch holt Spieler vom FC Wangen)

Mit Timm Schlachter, Karim Hamid und Janne Heinrich sind in der Landesliga-Vorbereitung auch drei Spieler aus der Zweiten Mannschaft mit dabei, welche ihrerseits auch einen Neuzugang vermelden kann: Mittelfeldspieler Johannes Emmerl (25) vom FC Wald/Süssenbach in Franken ist aus beruflichen Gründen ins Allgäu gekommen. Er hat in der Vorrunde bereits beim FVW II mittrainiert.

Die Vorbereitungsspiele des FV Rot-Weiß Weiler im Winter 2022/23