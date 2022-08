Niedrige Pegel, warmes Wasser: Der Klimawandel heizt dem Bodensee ein

Die Wassertemperatur liegt bei 24 Grad in der Seemitte. An den Ufern tauchen Kiesstrände auf. Die steigende Wassertemperatur hat Folgen für das Ökosystem des Sees.

Das Ufer des Bodensees hat sich in den vergangenen Tagen von ungewohnter Seite gezeigt: Mehr und mehr Kiesstrände sind aufgetaucht, Folge des Niedrigwassers. Nach Ansicht der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee hat das mit dem Klimawandel zu tun. Der heizt dem „Bodensee ein“, wie die IGKB berichtet.

Badegäste haben es bemerkt: Der Bodensee ist in diesem Sommer ungewöhnlich warm. So stiegen die Wassertemperaturen nach Angaben der IGKB Anfang August bis auf 24,2 Grad Celsius, und zwar in der Seemitte. In den Buchten sowie im flacheren Untersee können es nach Auskunft der Behörde durchaus zwei Grad mehr sein. Ganz ungetrübt ist die Badefreude allerdings vielerorts nicht, weil der Weg bis zum Wasser wegen der sinkenden Pegelstände zunehmend weiter wird. Und wer im Wasser ist, muss viele Meter in den See laufen, um schwimmen zu können.

Seespiegel liegt einen Meter tiefer als normal

Aktuell liegt der Seespiegel knapp einen Meter niedriger als in einem normalen Sommer. Üblicherweise wird ein derart niedriger Wasserstand wie im August 2022 nach Angaben der IGKB nur im Winter erreicht.

Heiße Sommer, hohe Wassertemperaturen, niedrige Pegelstände: die Fachleute verfolgen, wie sich das Ökosystem des Sees verändert. Neue Rekordwerte wurden bisher allerdings nicht erreicht – 2003 und 2018 wurden 26 Grad Wassertemperatur gemessen. Gleichwohl reiht sich der Sommer 2022 in den Trend der letzten Jahre und Jahrzehnte ein: „Der Klimawandel lässt den See immer wärmer werden“, stellt Martin Grambow fest, der Vorsitzende der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee.

Das bleibt nicht ohne Folgen für den See: Je länger und stärker er sich im Sommer erwärmt, desto schwieriger wird es für ihn, im Winterhalbjahr lebenswichtigen Sauerstoff zu tanken. Denn bei warmem Oberflächenwasser ist zum einen die Schichtung zum kühlen Tiefenwasser hin stabiler, was eine Zirkulation des Sees bei starkem Wind erschwert. Zum anderen wird die Zeitspanne für eine bis in große Tiefen reichende Durchmischung immer kürzer, weil sich der See im Frühjahr zeitiger erwärmt und im Herbst später abkühlt.

Daher musste der Bodensee in den letzten Jahren immer häufiger von seinen Sauerstoffvorräten zehren. „Das hat bisher auch recht gut funktioniert, weil die Wasserqualität des Sees wieder sehr gut ist“, stellt Grambow fest. Dadurch hält sich das Algenwachstum in Grenzen, sodass vergleichsweise wenig Sauerstoff für den Abbau abgestorbener Biomasse durch die am Seeboden lebenden Mikroben benötigt wird. Der Klimawandel lässt aber nicht nur die Wassertemperaturen steigen, er verändert auch die Pegelstände am Bodensee.

Normalerweise hat der Bodensee im Winter weniger Wasser

Im Vergleich zu früher werden deutlich niedrigere Seespiegel zunehmend die Regel nimmt, die IGKB an. Ein noch niedrigerer Wasserstand im Juli und August wurde zuletzt im Jahr 2006 gemessen. Normalerweise hat der Bodensee im Sommer maximale Pegelstände, während sie im Winter – meist im Februar – am niedrigsten sind.

Im Mittel der Jahre 1981 bis 2021 betrug dieser jahreszeitliche Unterschied etwa 1,3 Meter. Der Grund liegt nach Angaben der IGKB im überwiegend alpinen Einzugsgebiet des Sees: Im Winter fallen dort die Niederschläge als Schnee. Diese fehlen dem See zunächst, dafür lässt dann die Schneeschmelze im späten Frühjahr und Sommer die Pegelstände steigen.

„Die Messreihen am Pegel Konstanz, die mehr als hundert Jahre zurückreichen, zeigen, dass der Wasserstand des Sees im Winter zunimmt und im Sommer geringer wird“, erläutert Grambow. Dieser Trend dürfte auch in Zukunft anhalten, weil es im Winter wärmer wird und damit der Schneevorrat in den Alpen tendenziell abnimmt. Und im Sommer werden Hitze- und Dürreperioden wohl häufiger werden. „Somit wird der Klimawandel die Entwicklung des Bodenseepegels und seine saisonalen Dynamiken weiter beeinflussen“, ist sich Grambow sicher.

