Nikolaus fährt mit der Kutsche durch Heimenkirch und beschenkt Kinder

Der Nikolaus war mit der Reitergruppe im Ort unterwegs. Es war nicht die einzige besondere Aktion in Heimenkirch. An wen mehr als 1000 Klausenmännle verteilt worden sind.

05.12.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Der Nikolaus war am Sonntag in Heimenkirch unterwegs. Der Heilige Mann fuhr auf einer Kutsche der Reitergruppe durch die Gemeinde und verteilte Klausenmännle an alle, die am Straßenrand standen.

Die Tour begann in Meckatz, führte durch Wohngebiete und endete am Rathaus. Begleitet wurde er von zwei Knechten. Von der Reitergruppe saßen Vorsitzende Andrea Sohler und Pamela Seefelder auf der Kutsche. Die Pferde durften bei den Zwischenstopps auch gestreichelt werden – allerdings musste man aufpassen, dass man die Tüte mit dem feinen Hefegebäck den Tieren dabei nicht allzu nah unter die Nase hielt...

Dorfaktionskreis Heimenkirch beschenkt Schule und Senioren

Zusätzlich zur Nikolaus-Tour am 5. Dezember, die es im Vorjahr bereits gegeben hatte, hat der Dorfaktionskreis DAHEIM mehr als 1000 Klausenmännle aus der Weihnachtsbäckerei von Uli und Petra Specht in Heimenkirch verteilt: an Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten, Schule und Seniorenclub.

Bürgermeister Markus Reichart lobt Vereine

„In der Adventszeit fallen sämtliche traditionelle und lieb gewonnene Veranstaltungen wie der Adventsmarkt und das Nikolausturnen aus“, bedauert Bürgermeister Markus Reichart. Umso schöner sei „dieses tolle Miteinander zweier örtlicher Vereine in der Vorweihnachtszeit“.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".

Lesen Sie auch