Zahlenwerk der Superlative: Noch ein Rekordhaushalt in Weiler-Simmerberg

Die Marktgemeinde will rund 25 Millionen Euro bewegen. Und auch wenn die Steuereinnahmen derzeit fließen, plant die Kommune die Aufnahme eines Darlehens ein.

20.02.2023 | Stand: 09:57 Uhr

Nach dem Rekordhaushalt von 2022 folgt auch in diesem Jahr ein Zahlenwerk der Superlative: Rund 25 Millionen Euro will die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg 2023 bewegen, vergangenes Jahr lag der Wert knapp darunter. Mit einer Gegenstimme haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses die Annahme des Haushalts empfohlen. Nun muss der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung noch darüber beschließen.

