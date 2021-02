Noch Kapazitäten frei: Landkreis Lindau wartet auf Impfstoff

Während die Zahl der positiven Tests schnell steigt, geht es beim Impfen langsam voran. Laut Landrat Elmar Stegmann wäre die dreifache Zahl möglich. Wo es hakt.

26.02.2021 | Stand: 17:34 Uhr

Die Zahl der positiven Coronatests steigt im Landkreis Lindau wieder deutlich an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 73,2 – vor einer Woche noch unter 50. Während die Zahlen schnell steigen, geht es beim Impfen weiter langsam voran. Engpass ist nach wie vor der Impfstoff. So warten im Landkreis nach wie vor mehr als 2000 Menschen über 80 Jahre auf ihre erste Impfung.

In einigen Gemeinden im Landkreis hat es seit Wochen gar keine oder nur vereinzelte Infektionen gegeben, andernorts steigen die Zahlen dagegen spürbar an. Die 60 Fälle in dieser Woche sind nach Angaben des Landratsamtes vor allem auf Cluster zurückzuführen, also Orte, wo Infektionen gehäuft vorkommen.

Aktuell sind zwei Alten- und Pflegeheime, ein Krankenhaus sowie eine Schule betroffen. Ein Bürger aus dem Landkreis musste stationär behandelt werden (Stand: Freitag, 26. Februar).

19 Fälle von Corona-Mutationen im Landkreis Lindau nachgewiesen

Eine größere Rolle spielen mittlerweile Mutationen. Am 5. Februar war der erste Fall gemeldet worden. Seitdem wurden im Landkreis 19 Infektionen mit Virusvarianten festgestellt, etwa ein Drittel davon führt das Gesundheitsamt auf einen Fall zurück. Um welche Virusvarianten es sich handelt, prüft das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Gemeldet sind dem Landratsamt derzeit Fälle der südafrikanischen und der britischen Variante.

Gerade mit Blick auf die Mutationen bittet Landrat Elmar Stegmann die Bürgerinnen und Bürger, die Hygiene- und Abstandsregeln auf stark frequentieren Plätzen und Bereichen einzuhalten. „Bei den frühlingshaften Temperaturen treibt es uns alle nach draußen – das verstehe ich sehr gut. Übermut wäre jetzt aber fatal“, sagt Stegmann. Am vergangenen Wochenende haben sich laut Landratsamt vor allem entlang des Bodenseeufers sehr viele Menschen aufgehalten.

2195 Bürger im Landkreis Lindau haben zweite Impfung bekommen

Durchwachsen ist das Bild beim Impfen. Bisher haben 4583 Menschen im Landkreis ihre erste Dosis erhalten, das sind circa 5,5 Prozent der Bevölkerung. 2195 Bürgerinnen und Bürger sind bereits zum zweiten Mal geimpft worden. Allerdings könnte das Tempo deutlich höher sein. Wäre genügend Impfstoff vorhanden, könnten in den beiden Impfzentren und über die mobilen Teams im Landkreis dreimal mehr Bürger geimpft werden.

Dabei haben die Menschen im Landkreis offenbar wenig Vorbehalte gegen den Impfstoff von Astrazeneca. Im Vergleich zur Vorwoche sei die Akzeptanz sogar gestiegen, meldet Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamtes: „Wir führen dies zurück auf die aktuelle Diskussion in den Medien und den Verweis vieler Mediziner auf die Wirksamkeit des Impfstoffes.“

Der Landkreis hat nach eigenen Angaben sogar zusätzliche Dosen des britisch-schwedischen Herstellers bekommen, weil er in anderen Regionen liegen geblieben ist. So konnten im Westallgäu und im unteren Landkreis Lindau mehr Mitarbeiter von Pflegediensten, Kliniken und ähnlichen Einrichtungen die erste Impfdosis erhalten.

Landkreis Lindau bekommt auch Impfstoff von Astazeneca

Für die kommende Woche sind dem Landratsamt nach eigenen Angaben 1446 Dosen angekündigt worden – 906 von BionTech, 100 Moderna und 440 von Astrazeneca. Das reicht bei weitem nicht, um die Nachfrage zu decken. Während in den Pflegeheimen fast alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner zum ersten Mal und ein Großteil auch zum zweiten Mal geimpft sind, warten noch etwa 2000 Menschen über 80 Jahre auf eine Impfung.

„Bei uns rufen derzeit viele Menschen über 80 Jahre an, die sich bereits zur Impfung angemeldet haben und noch keinen Impftermin erhalten haben“, berichtet Ehreiser. Leider erhalte das Impfzentrum jeweils nur sehr kurzfristig Auskunft darüber, wie viele Impfdosen geliefert werden, sodass nur eine sehr kurzfristige Terminvereinbarung möglich sei. Das Problem bei Senioren: Personen ab 64 Jahre dürfen weiter nur mit dem Impfstoff der Unternehmen Biontech/Pfizer und Moderna geimpft werden.

Die Infektionszahlen im Detail (Stand 26. Februar)

Landkreis Lindau gesamt 2329 (Vorwoche: 2269)

2329 (Vorwoche: 2269) Quarantänefälle 239 (Vorwoche 179)

239 (Vorwoche 179) 7-Tage-Inzidenz 73,2.

73,2. Soll der Wert unter die von der Politik angestrebte Marke von 35 sinken, dürfen binnen einer Woche nur noch 29 Menschen positiv auf das Virus getestet werden.

Alle gemeldeten Corona-Fälle in den Kommunen seit Beginn der Pandemie (Stand: 26. Februar)