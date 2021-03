Mann (51) schubst Jungen in Nonnenhorn mit Cityroller auf die Straße

Am Montag hat ein 51-Jährigen einen Jungen in Nonnenhorn mit seinem Cityroller auf die Straße geschubst. Es ist die Folge eines Ärgers, der schon lange kocht.

09.03.2021 | Stand: 15:57 Uhr

Ein 51-Jähriger hat am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr einen achtjährigen Jungen mit einem Cityroller in Nonnenhorn auf die Straße gestoßen. Laut Polizei fuhr genau in dem Moment fuhr ein Auto vorbei. Der Autofahrer konnte noch rechtzeitig bremsen.

Ärger über Kinder mit Cityroller in Nonnenhorn

Der Vorfall ist die Folge eines Ärgers, der vermutlich bereits länger in der Luft liegt. Wie die Polizei berichtet, hatte der 51-Jährige schon lange ein Problem damit, dass ständig Kinder mit ihren Cityrollern an seinem Haus im Ängerle in Nonnenhorn vorbeifahren. Er hatte den Kindern wohl schon mehrfach den Mittelfinger gezeigt und so seinen Unmut ausgedrückt. Am Montag ist die Situation dann offenbar eskaliert.

Den 51-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Lesen Sie auch: Nach Schneeball-Würfen: Mann (61) soll Kind mit Rute in Pfronten geschlagen haben