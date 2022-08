Unbekannte greifen Erntehelfer in Nonnenhorn an

In Nonnenhorn bei Lindau ist ein Erntehelfer auf dem Nachauseweg angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

04.08.2022 | Stand: 14:41 Uhr

Ein Landwirt teilte am Mittwochabend der Polizeiinspektion Lindau schriftlich mit, dass einer seiner Erntehelfer auf dem Nachhauseweg vom Bodensee zu seiner Unterkunft angegriffen und geschlagen wurde.

Der 29-Jährige war mit weiteren Erntehelfern am Dienstagabend beim Baden am See. Als er sich auf den Heimweg machte, wurde er nach eigenen Angaben von mindestens einem unbekannten Täter angegriffen und geschlagen.

Freundin hilft verletztem Erntehelfer in Nonnenhorn

Nachdem sich der Mann nicht mehr auskannte, rief er eine Freundin zu Hilfe. Sie fand den verletzten Erntehelfer vor einer Apotheke im Ortskern von Nonnenhorn.

Der 29-jährige wurde laut Polizei am Oberschenkel und am linken Auge durch Schläge verletzt. Zur Tatzeit müssten sich Zeugen auf dem Weg des 29-Jährigen aufgehalten haben. Die Polizei bittet mögliche Beobachter, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382/9100 in Verbindung zu setzen.

