Nun doch: Schulen in Weiler-Simmerberg sollen Lüftungsanlagen bekommen

Nach einem Nein zu Lüftungsanlagen im November, stimmte der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg nun für die Anlagen. Woran das liegt und warum manche skeptisch sind.

14.12.2022 | Stand: 05:53 Uhr

Da sprach selbst Bürgermeister Tobias Paintner von einer „Rolle rückwärts“: Der Gemeinderat Weiler-Simmerberg hat seinen Beschluss vom vergangenen November aufgehoben, wonach die Schulen und Kindertagesstätten in der Gemeinde zunächst keine Lüftungsanlagen erhalten sollten. Das ändert sich jetzt: Stattdessen werden nun kurzfristig die 40 Anlagen ausgeschrieben, die gemäß der Berechnung eines Ingenieurbüros ungefähr 1,5 Millionen Euro kosten sollen. Der Grund für die Kehrtwende: Die Frist für die schon Ende 2021 zugesagte Förderung ist nun nach Angaben der Verwaltung unerwartet doch verlängert worden.

Enttäuschung in Weiler-Simmerberg im November

Die Enttäuschung im November war groß gewesen, als klar wurde, dass die Planung für die Lüftungsanlagen in der Grundschule Simmerberg, der Grund- und Mittelschule Weiler, der Kindertagesstätte St. Blasius in Weiler, dem Haus für Kinder in Simmerberg und dem Haus für Kinder in Ellhofen plötzlich gegenstandslos war. Aufgrund der langen Lieferzeiten war es nicht möglich, die Anlagen während der Schulferien einzubauen. Bis zu den Sommerferien 2023 wären die Anlagen zwar lieferbar gewesen – und dann hätte auch der Einbau erfolgen können. Doch lief die Frist für die Förderung ursprünglich bereits im Juli 2023 aus. Und ohne Zuschüsse wollte und konnte die Gemeinde das Projekt nicht stemmen. Von den Gesamtkosten in Höhe von gut 1,5 Millionen Euro muss sie im Förderfall selbst nur 465.000 Euro aufwenden. Gut eine Million Euro fließt aus einem Programm des Bunds. Der hatte eine Fristverlängerung bislang auf mehrfache Nachfrage abgelehnt.

Nun erhielt die Gemeinde Weiler-Simmerberg eine überraschende Postsendung, aus der hervorgeht, dass es doch die gewünschte Fristverlängerung bis zum Jahresende 2023 gibt. Angesichts der aktuellen Lieferzeit der Lüftungsanlagen von 14 Wochen passt der Zeitplan damit nun wieder. Der Einbau soll in den Sommerferien erfolgen, vorbereitende Arbeiten schon vorab.

Keine große Freude im Gemeinderat Weiler-Simmerberg

Doch die Freude darüber war in der Gemeinderatssitzung in dieser Woche nicht so recht spürbar. Michael Götz von der SPD wollte wissen, ob die errechneten Kosten vollständig seien. Bauamtsleiter Stephan Bauer verwies darauf, dass durchaus bei einem „Umbau im Bestand Überraschungen nicht ausgeschlossen“ seien. Klaus Wegscheider (ÖDP/Grüne) erinnerte an die enge Haushaltssituation: „Auch ohne diese 465.000 Euro wird es knapp“. Und Rainer Trenkle ( FW) wollte wissen, zu Lasten welcher anderer Investition der Einbau der Lüftungsanlagen nun erfolgen solle. (Lesen Sie auch: Mögliches Gewerbegebiet Hammermühle: Kein Bürgerentscheid in Weiler-Simmerberg)

Lüftungsanlagen sollen Energie einsparen

Das konnte ihm der Bürgermeister Paintner nicht auf Anhieb beantworten. Kämmerin Deborah Ender erarbeite gerade den Haushaltsentwurf, sagte er dazu. Dr. Bernd Ferber (FW) sprach angesichts des Eigenanteils der Gemeinde zwar von einem „Brocken“, erinnerte aber seine Gremiumskollegen daran, dass die Kommune auf langfristige Sicht dadurch Energiekosten spare. Nach dem Einbau entfalle schließlich das Lüften der Räume, bei dem im Winter die Heizenergie verloren gehe. Die Wärmerückgewinnung spare 75 Prozent der Energie, nannte Ferber eine Zahl.

Am Ende stimmten Tobias Schlechta (JA) sowie Stephanie Novy und David Fink (beide CSU) gegen die Ausschreibung der Anlagen, die Mehrheit des Gremiums aber dafür. Endgültig muss der Gemeinderat entscheiden, wenn das Ergebnis vorliegt.

