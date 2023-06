Nur eine Niederlage: FC Lindenberg II feiert souveräne Meisterschaft in der Kreisliga

Der FC Lindenberg II wird Meister in der Kreisliga B6. Wieso die Mannschaft allerdings nicht aufsteigt und wieso Trainer Marco Giuffrida nicht weitermacht.

Da ist das Ding: Die Fußballer des FC Lindenberg II haben in der Saison 2022/23 die Meisterschaft in der Kreisliga B6 geholt. Dafür gab es am letzten Spieltag von Staffelleiter Hermann Hengge den Wimpel.

FC Lindenberg stellt beste Abwehr der Liga

Lindenberg II hat eine überragende Runde gespielt. Die Mannschaft gewann 17 von 24 Spielen und kassierte nur eine einzige Niederlage (Punkte). Mit 78:26 Toren stellte sie zudem die beste Abwehr und den besten Angriff der Liga.

Thomas Mastrangelo wurde mit 15 Treffern sogar Zweiter in der Torschützenliste der Liga. Nur Christian Hatzelmann vom SV Eglofs II schoss ein Tor mehr.

Marco Giuffrida wechselt in die Sportliche Leitung

Auf einen möglichen Aufstieg verzichtet der Verein. Denn er hätte in die Kreisliga A1 gehen müssen, die im Raum Ravensburg spielt. Das hätte weite Fahrten bedeutet.

Trainer Marco Giuffrida gibt nach dem Titel sein Amt ab. Er wird in der kommenden Saison die Sportliche Leitung beim FC Lindenberg übernehmen. Romeo Almeida, Lukas Feistle und Daniel Egeler gehen in den Fußball-Ruhestand.

Die Meistermannschaft des FC Lindenberg II: Johannes Dotschkail, Jürgen Waibel, Severin Bufler, Markus Proba, Romeo Almeida, Thomas Mastrangelo, Lukas Feistle, Tom Schönberger, Christoph Beppler, Niklas Reinhard, Sebastian Sellerer, Felix Stiefenhofer, Simon Selig, Niklas Wucher, Sandro Lehnert, Patrick Hanser, Thomas Müller, Simon Kessler, Marius Göhl, Stefan Gail, Max Potjans, Marvin Redle, Omar Ghafori, Tim Schlachter, Daniel Egeler, Jannick Goebel, Loris Schöndorfer, Simon Mellert, Felix Galli, Michael Kimmerle, Elmedin Sylejmani und Bastian Felder.

