Wie eine ungeimpfte, obdachlose Frau, die in Sigmarszell gelandet ist, über Umwege eine Unterkunft in Lindenberg findet und was Verantwortliche sagen.

Von Ronja Straub

07.02.2022 | Stand: 19:56 Uhr

Der Sigmarszeller Bürgermeister findet erst nach längerem Suchen eine Unterkunft für eine Obdachlose in seiner Gemeinde. Der Grund: Sie ist nicht gegen das Coronavirus geimpft. Wieso das gerade in ländlichen Regionen zum Problem wird und wie Unterkünfte mit Ungeimpften umgehen.