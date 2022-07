Oberreute analysiert Energieverbrauch

Die Gemeinde Oberreute will ihren Energeiverbrauch senken. Hierfür bekommt sie Unterstützung.

18.07.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Die Gemeinde Oberreute will den Energieverbrauch ihrer Gebäude analysieren und langfristig mögliche Verbesserungen planen. Der Gemeinderat hat deshalb einem „kommunalen Energiemanagement“ zugestimmt. Es erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza).

Oberreute hat inzwischen zahlreiche Gebäude zu unterhalten. Dazu gehören neben dem Rathaus die Grundschule, der Kindergarten, das Gästeamt, die Sporthalle mit dem integrierten Schützenheim, das Freibad, das Gebäude für Feuerwehr und Bauhof sowie das Generationenhaus. Hier soll es eine Bestandsaufnahme zum baulichen Zustand und den aktuellen Energiekosten geben. Langfristig ist eine Verbesserung geplant. „Wir hoffen auf eine Energieeinsparung“, sagt Bürgermeister Stefan Schneider. Denn damit will die Kommune die rasant steigenden Energiekosten zumindest abfedern. Und nicht zuletzt sollen Einsparungen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

(Lesen Sie auch: Flüchtlinge aus der Ukraine in Oberreute: "Wir wollen Danke sagen")

Kurzfristig soll die Anlagentechnik optimiert werden. Und auch eine Schulung für die Nutzer der jeweiligen Gebäude und der Bauhofmitarbeiter ist vorgesehen. Im Rahmen des Energiemanagements erhält die Kommune auch eine Software, um den Energieverbrauch zu protokollieren und auszuwerten. Die Kosten für das auf drei Jahre ausgelegte Projekt liegen bei 22.700 Euro.

Die Gemeinde erhält vom Freistaat jedoch einen Zuschuss in Höhe von 20.400 Euro, muss selbst also nur 2300 Euro stemmen. Auch vor diesem Hintergrund gab es nur positive Stimmen im Gemeinderat für das Projekt und am Ende einen einstimmigen Beschluss zur Umsetzung. Da die Gemeinde Oberreute auch Teilnehmer am European Energy Award ist und auch hierbei von der eza betreut wird, könne sie auf einen recht schnellen Start beim Energiemanagement hoffen, sagt der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass es im Herbst beginnt.

Lesen Sie auch

Energiepreise explodieren "Nicht in Panik verfallen": So gehen Oberallgäuer Gemeinden mit steigenden Energiepreisen um

Lesen Sie auch:

Oberreute sucht neuen Pächter für Dorfladen

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".