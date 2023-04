Besondere Auszeichnung: Heinz Mößlang erhält in Oberreute den Heimatpreis

Heinz Mößlang aus Oberreute bekommt den Heimatpreis. Das besondere: Der 80-Jährige hat die Auszeichnung ins Leben gerufen. Warum er sie nun selbst bekommt.

16.04.2023 | Stand: 17:57 Uhr

Vor 20 Jahren hat Heinz Mößlang den Heimatpreis in Oberreute ins Leben gerufen und ihn in den Folgejahren 18 Mal an die jeweiligen Preisträger überreicht. Am Freitagabend hat er ihn nun selbst erhalten: Ein Jahr nach seinem Abschied als Vorsitzender des Vereins hat ihn sein Nachfolger Armin Lingg für seine Verdienste rund um die Ortsgeschichte ausgezeichnet. „Ohne Dich wären wir nicht hier“, stellte Lingg fest. Denn Mößlang war auch Hauptinitiator für die Gründung des Heimatdienstes 1997.

Lesen Sie auch So groß ist das Interesse an einer Seniorenwohnanlage in Oberreute

Die Faszination an der Geschichte von Oberreute war Mößlang nicht in die Wiege gelegt. Er war Landwirtschaftsmeister mit eigenem Hof im Ortsteil Hinterschweinhöf, als er 1977 Kirchenpfleger wurde. Da 1997 das 200-Jahr-Jubiläum der Pfarrei anstand, begann Mößlang, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Im bischöflichen Archiv in Augsburg fand er viele Unterlagen dazu. „Das war der Anfang“, blickt der heute 80-Jährige zurück.

Heinz Mößlang begeistert mit Theaterstück Menschen für Geschichte

Der Einblick in das Geschehen vor zwei Jahrhunderten faszinierte ihn. „Ich war beeindruckt von der Leistung der damals nur 700 Einwohner“, blickt er zurück. Und er überlegte sich, wie er die damit verbundene Geschichte „unters Volk“ bringen konnte. So schrieb er ein Theaterstück rund um Franz Heim, der Ende des 18. Jahrhunderts zum „Bittsteller in Sachen Kirche“ wurde. Mit 30 Mitwirkenden wurde das Stück 1997 achtmal aufgeführt. Insgesamt 1600 Besucher haben es gesehen.

Lesen Sie auch Oberreute: Gemeinde übernimmt Dorfladen

Im gleichen Jahr noch gründete sich der Heimatdienst. Dessen vorrangiges Ziel war die Einrichtung eines Dorfmuseums. 25 Jahre lang war Mößlang Vorsitzender des Vereins – und von 1995 bis 2015 auch Ortsheimatpfleger. Sein Hauptziel hat der Heimatdienst erreicht. Im Rahmen der Dorferneuerung bildete sich 2002 ein Arbeitskreis zur Dorfgeschichte – und im gleichen Jahr begann der Ausbau des heutigen Dorfmuseums im Obergeschoss des Rathauses. 2006 wurde es eröffnet.

Ein Abschluss war das aber nicht. 2009 kam als nächster Schritt der Kulturtreff im Dachgeschoss hinzu, der immer wieder für Veranstaltungen genutzt wird. Mittlerweile gibt es am Haus auch noch einen Museumsgarten und einen -stadel.

Welches Projekt Heinz Mößlang noch gerne verwirklicht hätte

Die Ortsgeschichte hat Heinz Mößlang nicht nur einmal mit dem Theater verbunden. Dem Stück rund um Franz Heim ließ er 2009 ein zweites folgen. „Kreifeier“. Darin beschäftigte sich Heinz Mößlang mit dem Aufstand der Tiroler und Vorarlberger. Nicht ohne Grund, gehörte Oberreute in den ersten Jahren seiner Selbstständigkeit doch noch zu Vorarlberg.

Ein Projekt hätte Mößlang gerne noch verwirklicht: Die Sanierung der „Alten Schule“ in der Dorfmitte. Ein zentraler Punkt sei das Gebäude, ist er noch immer überzeugt. Noch vor Einführung der Schulpflicht 1774 ist es 1731 gebaut worden – von „klugen und weitblickenden Leuten“, wie Mößlang sagt. Als im Gemeinderat vor Jahren die Entscheidung fiel, die „Alte Schule“ nicht zu kaufen und zu sanieren, hat Mößlang – der von 1982 bis 1994 auch im Gemeinderat saß – sein Amt als Ortsheimatpfleger abgegeben.

Lesen Sie auch Dieser 83-Jährige aus Oberreute arbeitet am neuen "kalten Brunnen"

Die Faszination für Geschichte hat ihn aber nicht verlassen. Noch immer verbringt er viele Stunden in seinem „Studierzimmer“ bei sich zuhause und stöbert in alten Unterlagen, die er unter anderem in Archiven in Augsburg und Bregenz ausfindig gemacht hat. Doch als „Einzelkämpfer“ rund um die Ortsgeschichte hat sich Mößlang nie gesehen. So nehme er den Preis auch „stellvertretend für jene in Empfang, die mitgearbeitet haben“ rund um den Museumsausbau, dessen Betrieb, die Theaterstücke und das Gemeindearchiv.