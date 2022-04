Neuer Mitarbeiter und neue Technik für den Bauhof in Oberreute

Dem neuen Gebäude folgt ein neuer Schmalspurtraktor. Und auch einen neuen Mitarbeiter hat die Gemeinde eingestellt.

18.04.2022 | Stand: 20:00 Uhr

2019 hat der Bauhof Oberreute sein neues Domizil am nördlichen Ortsrand in einem gemeinsamen Bauwerk mit der Feuerwehr bezogen. Für Bauhofleiter Erwin Bilgeri, der selbst seit 32 Jahren für die Kommune arbeitet, war das ein Meilenstein. Aber für Bürgermeister Stefan Schneider ist klar: Soll der Bauhof künftig ein „moderner Dienstleistungsbetrieb für die Bürger und Gäste“ sein, dann sind weitere Investitionen unumgänglich. So hat die Gemeinde jetzt einen neuen Schmalspurtraktor angeschafft.

