Oberreute rechnet mit finanziellen Engpässen: Dieses Projekt steht auf der Kippe

Oberreute rechnet mit finanziell schwierigen Jahren und wird heuer bereits abgeschlossene Großprojekte finanzieren. Ein großes Vorhaben gerät ins Wanken.

15.03.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Den Gürtel enger schnallen – so lässt sich die Herausforderung für die Gemeinde Oberreute beschreiben. Denn die finanziell fetten Jahre sind offenbar vorbei – zumindest vorerst. „Es ist wichtig, einen soliden, nachhaltigen Haushalt aufzustellen“, sagte Bürgermeister Stefan Schneider im Gemeinderat angesichts der Lage. 2,4 Millionen Euro will Oberreute heuer investieren – allerdings geht es dabei zu einem großen Teil darum, ausstehende Rechnungen zu bezahlen. Angesichts der schwieriger werdenden Lage gerät auch ein Großprojekt ins Wanken: Die Gemeinde will prüfen, ob es Alternativen zu dem geplanten Neubau eines Kindergartens gibt.

Oberreute muss wohl Kredit aufnehmen

Oberreute war die erste Gemeinde im Westallgäu, die alle Schulden getilgt hatte. Nebenbei hatte sie mehrere Millionen Euro an Rücklagen gebildet. Einen großen Teil davon hat sie genutzt, um die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Knapp 1,3 Millionen hatte sie am Ende vergangenen Jahres noch auf der hohen Kante. Das wird allerdings vermutlich nicht reichen, um alle Vorhaben in den nächsten Jahren zu finanzieren. Gut 900.000 Euro will die Gemeinde heuer dem Ersparten entnehmen. Zudem rechnet Kämmerer Günther Roth damit, einen Kredit aufnehmen zu müssen. „Dieses Jahr kommen wir sicher nicht drumrum“, sagte er.

Roth erwartet „mindestens bis 2023“ eine Belastung der Gemeinde durch die Corona-Pandemie. Bemerkbar macht sie sich unter anderem durch Ausfälle bei der Einkommensteuer und im Tourismus. So erwartet die Gemeinde heuer nach dem Haushaltsplan nur noch 57.800 Euro als Überschuss. Allerdings hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren immer viel besser abgeschnitten als geplant.

In diese Vorhaben insvestiert Oberreute

„Priorität eins“ hat in den Augen von Bürgermeister Scheider und des Gemeinderates heuer erst einmal, die letzten Rechnungen für die Großprojekte der vergangenen Jahre zu begleichen. So muss die Gemeinde beispielsweise noch über 525.000 Euro für den Bau des gemeinsamen Hauses für Feuerwehr und Bauhof ausgeben, davon allein 475.000 Euro für den Rohbau. Größere Summen sind auch noch für den Geh- und Radweg nach Sulzberg (143.000 Euro), die Irsengunder-/Staufner-Straße (100 000 Euro) und den Breitbandausbau (425.000 Euro) eingeplant.

Dieses Projekt steht auf der Kippe

Es stehen freilich auch neue Vorhaben an. 250.000 Euro sind für den Anbau an den Kindergarten Sonnenschein eingeplant – eine erste Summe. Allerdings ist unklar, ob die Gemeinde das 2019 beschlossene Projekt tatsächlich umsetzt. „Wir müssen uns intensiv Gedanken machen und eine grundlegende Entscheidung treffen“ sagte Bürgermeister Stefan Schneider angesichts geschätzter Baukosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Der Bauausschuss soll sich zeitnah mit dem Thema beschäftigten. „Ist das Gebäude nötig oder gibt es Alternativen?“, formulierte Schneider die Frage.

Bislang plant die Gemeinde eine Erweiterung des Kindergartens in Richtung Sporthalle. Mitte 2019 hatte der Gemeinderat einen Bauantrag abgesegnet. Jetzt will die Gemeinde Alternativen prüfen. Bild: Caroline Mittermeier

Zu den größeren Investitionen gehört zudem der Kauf der Flächen für das Baugebiet Kremler IV. Dort fallen insgesamt 395.000 Euro an. Investieren will Oberreute auch in den Bauhof. Dort ist der Kauf eines Schmalspurfahrzeuges für 130.000 Euro geplant.

Der Gemeinderat hat den – nicht öffentlich vorberatenen Haushalt –ohne Diskussion einstimmig gut geheißen.

Größere Positionen im Haushalt von Oberreute