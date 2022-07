Oberreute sucht neuen Pächter für den Dorfladen

Der jetzige Betreiber hört auf, versichert aber: Das Geschäft bleibt geöffnet, bis ein Nachfolger feststeht. Notfalls will Kommune selbst einspringen.

03.07.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Seit der Eröffnung des Dorfladens in Oberreute vor fünf Jahren ist Georg Maucher dessen Betreiber. Nun hat der 58-Jährige den Pachtvertrag mit der Gemeinde gekündigt. Bis die Kommune, die den Dorfladen 2017 für 600.000 Euro gekauft hat, einen neuen Pächter gefunden hat, will er aber weitermachen. Mit Bürgermeister Stefan Schneider versichert er: „Der Laden bleibt offen.“

Der Käsermeister Maucher besitzt eine Sennerei in Bad Waldsee, mit seiner Familie lebt er jedoch in Oberreute. Ehefrau Ingrid und Tochter Anja sind beide im Dorfladen tätig. Der Sohn Nico steht unmittelbar vor dem Startschuss für ein Großprojekt: Nahe der B308 am Ortsrand von Oberreute will er eine Sennerei bauen. Spatenstich soll Anfang September sein, sagt Georg Maucher, der den Sohn beim Bau und späterem Betrieb der Sennerei unterstützt.

Öffnungszeiten des Dorfladens sind schon reduziert

Vor diesem Hintergrund hat Maucher wie auch seine Frau und seine Tochter erkannt: Die Verantwortung für den Dorfladen als Pächter können sie nicht länger tragen. Denn dabei geht es nicht nur um den Verkauf, der während 50,5 Stunden pro Woche erfolgt. Es geht auch um die Organisation und die kaufmännische Betriebsführung des Ladens. Die Öffnungszeiten haben die Mauchers deshalb bereits etwas reduziert: Die Mittagspause beginnt um 12 statt um 13 Uhr.

Viel Energie hat laut Mauer die Corona-Pandemie gekostet. Im Dorfladen selbst seien die Umsätze zwar kurzzeitig etwas gestiegen. Das habe die fehlenden Einnahmen aus dem angegliederten Café während der Lockdown-Phasen aber nicht ausgeglichen. Und als dieses wieder öffnen durfte, hätten die Vorgaben hinsichtlich der Überwachung des Impfstatus’ Zeit und Nerven gekostet, sagt Maucher. Das Café sei aber wichtig: „Es bringt die Rendite“, stellt der 58-Jährige fest. Auch der Bürgermeister betont Bedeutung: „Das Café belebt den Kirchplatz.“

Die Mitarbeiter sollen im Dorfladen Oberreute bleiben

Der Entschluss, den Laden nicht weiter zu betreiben, sei über längere Zeit gereift. Eine weitere Mitarbeit im Dorfladen könnten sich Ingrid und Anja Maucher aber vorstellen. Auch die weiteren vier Mitarbeiterinnen haben Freude an ihrer Arbeit. Was fehlt, ist ein neuer „Kopf“ für das Projekt – aus Sicht der Gemeinde ein neuer Pächter.

Mit einem Beitrag im Gemeindeblatt hat sich die Kommune auf die Suche gemacht. „Es hat sich aber niemand gemeldet“, sagt der Bürgermeister. Stattdessen habe der Text bei einigen im Dorf die Sorge ausgelöst, der Laden könne schließen. Schneider: „Das wird auf keinen Fall geschehen.“ Denn: Georg Maucher hat zugesagt, weiterzumachen, bis eine Nachfolgelösung steht. Das Konzept des Ladens als Vollsortimenter mit vielen regionalen Produkten habe sich bewährt, sagt Maucher. Die Akzeptanz sei groß – auch bei Zweitwohnungsbesitzern und Touristen.

Sollte niemand den Dorfladen übernehmen wollen, sieht Bürgermeister Schneider nur eine Möglichkeit: „Dann betreiben wir den Laden selbst.“ Denkbar sei die Gründung einer Kommunalgesellschaft. Verantwortlich wäre dann eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer. „Soweit ist es aber noch nicht“, sagt Schneider. Noch hofft er, dass sich jemand findet, der „die Chance erkennt, die der Laden bietet“. Bei entsprechendem Einsatz lasse sich hier ein Gewinn erwirtschaften, der über einem normalen Branchengehalt liege, deutet Maucher an.

