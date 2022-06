Oberreute tauscht Fahrzeug für Bauhof aus und ändert Winterdienst

Die Gemeinde Oberreute gibt einen Lkw ab, obwohl er erst acht Jahre alt ist. Denn er war für bestimmte Einsätze nicht geeignet. Was die Anschaffung kostet.

13.06.2022 | Stand: 05:33 Uhr

Die Gemeinde Oberreute kauft einen Kommunaltraktor. Er wird einen acht Jahre alten Lkw ersetzen. Das Fahrzeug hat zwar erst 33.000 Kilometer auf dem Tacho, aber bereits einige größere Reparaturen hinter sich. Sie summieren sich seit 2018 auf 35.000 Euro.

Aus Sicht der Verwaltung hat sich das Fahrzeug im Bauhof nicht bewährt. Im Sommer sei der Einsatz auf wenige Materialtransporte beschränkt. Im Winterdienst sei der Lastwagen zu wenig wendig. Zudem leide das empfindliche Automatikgetriebe gerade bei der Räumung von Kreuzungen unter dem häufigen Vor- und Zurückstoßen. So erlitt der Lkw 2021 auch einen Getriebeschaden und einen Bruch der Schaltgabel.

Der neue Traktor für den Bauhof Oberreute kostet 218.000 Euro

Der neue Traktor kostet samt Streuer, Pflug und Heckpritsche gut 218.000 Euro. Im Gegenzug verkauft die Gemeinde den Lkw für 70.000 Euro. Für Geräte wie den Schneepflug erwartet sie weitere 10.000 Euro an Einnahmen. Unter dem Strich kostet die Neuanschaffung also 138.000 Euro. Angesichts der Tatsache, das der Lkw weiter an Wert verlieren, der Preis für den Traktor aber steige, sei die Anschaffung auch wirtschaftlich sinnvoll, verdeutlichte Bürgermeister Stefan Schneider.

Mit dem Traktor wird die Gemeinde auch den Winterdienst in Oberreute übernehmen. Er war bisher an ein Unternehmen vergeben. Das nötige Personal hat der Bauhof. Ihn hat die Gemeinde um einen Mitarbeiter aufgestockt, weil der Bauhof im Sommer Arbeiten übernimmt, die bis Ende vergangenen Jahres ein Sub-Unternehmen erledigt hat.