Oberreute will Zweitwohnsitzsteuer deutlich erhöhen - bringen wird das aber nur wenig

Der Bürgermeister von Oberreute will die Abgabe für Zweitwohnungen auf 30 Prozent erhöhen. Die erhoffte Wirkung hat das aber wahrscheinlich nicht.

28.09.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Mit den von ihnen erhobenen Steuern wollen Kommunen nicht nur Einnahmen erzielen, sie wollen auch steuern. Und so wie eine hohe Hundesteuer auf Kampfhunde möglichst verhindern soll, dass sich Einwohner ein solches Tier anschaffen, so sollte aus Sicht von Stefan Schneider, Bürgermeister in Oberreute, eine möglichst hohe Zweitwohnungssteuer helfen, die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen. Doch erfuhr Schneider bei der Sitzung des Kreisverbands von der zuständigen Referatsleiterin des Bayerischen Gemeindetags, Jennifer Hölzlwimmer: „Dieses Ziel werden Sie nicht erreichen.“

Zweitwohnungen seien im Besitz von Vermögenden: „Und die schrecken Sie auch mit einem Steuersatz von 30 Prozent nicht ab.“ Den hatte Schneider ins Spiel gebracht. Denn die Zweitwohnungen in seiner Kommune sind ihm ein Dorn im Auge: „Ganze Ortsteile stehen leer.“ Gleichzeitig suchen junge Familien nach Wohnraum. Gerade einmal 150 Kommunen in Bayern erheben derzeit eine Zweitwohnungssteuer, darunter mit Lindau, Lindenberg, Weiler-Simmerberg, Scheidegg, Grünenbach, Maierhöfen, Nonnenhorn und Oberreute gleich mehrere Kommunen im Landkreis.

Selbst eine Zweitwohnsitzsteuer von 30 Prozent bringt wohl keine freien Wohnungen

Der Steuersatz liege in Bayern häufig im einstelligen Bereich, wusste Hölzlwimmer zu berichten. Doch selbst der von Schneider ins Spiel gebrachte Satz von 30 Prozent sei wohl nicht hoch genug, damit eine Vielzahl von Besitzern ihre Zweitwohnung aufgibt. Der Steuersatz bezieht sich auf die Jahresnettomiete, die sich mit einer Immobilie erzielen lässt. Nicht zuletzt mahnte Hölzlwimmer: „Die Zweitwohnungssteuer ist rechtlich anfällig.“

Doch auch anderen Steuern, Beiträgen und Abgaben widmeten sich die Bürgermeister bei ihrer Sitzung in Grünenbach. So erfuhren sie: Der von den örtlichen Betrieben verlangte Fremdenverkehrsbeitrag setzt voraus, dass die Zahl der Übernachtungen pro Jahr die Einwohnerzahl um das Siebenfache übersteigt. Ein vom Gast zu zahlender Kurbeitrag ist dagegen nur zulässig, wenn ein Ort mindestens als Erholungsort anerkannt ist. Denkbar sei als dritte Variante eine Übernachtungssteuer, wie sie beispielsweise Hamburg, Bremen und Freiburg erheben. Die zahle der Beherbergungsbetrieb – unabhängig von den Übernachtungszahlen im Ort. Allerdings gibt es bislang in Bayern keine Kommune, die eine solche Steuer erhebt – und der Bayerische Gemeindetag hat auch keine Mustersatzung dafür erarbeitet.

Kurbeitrag in Oberstaufen als Modell fürs Westallgäu?

Aus Sicht des Kreisvorsitzenden, Scheideggs Bürgermeister Ulrich Pfanner, ist es jedoch wichtig, die aktuellen Entwicklungen zu verfolgen. Denn es gelte, die Kosten für Ausgaben im touristischen Sektor zu decken. So blickt er mit Interesse über die Landkreisgrenze hinweg nach Oberstaufen. Dort steht ein Kurbeitrag für Tagesgäste zur Diskussion.

Auch auf die Beiträge für die Wasserver- und Abwasserentsorgung ging die Referatsleiterin ein. Hier könne es für Kommunen und Zweckverbände sinnvoll sein, den Kalkulationszeitraum zu verkürzen. Aufgrund der coronabedingten Schließungen habe es 2020/21 weniger Einleitungen von Beherbergungsbetrieben gegeben. So verteilen sich die tatsächlichen Kosten in einer Nachkalkulation anders als üblich. Hinzu kommen die stark gestiegenen Energiekosten. Eine aktuelle Kalkulation könne daher sinnvoll sein. Dem pflichtete Pfanner bei: Komme es erst in einigen Jahren zu einer Nachberechnung, dann könne es vor der nächsten Kommunalwahl zu einer „großen Gebührenerhöhung kommen, für die wir dann in der Kritik stehen“.