18 Chefärzte der Oberschwabenklinik haben dem Geschäftsführer das Vertrauen entzogen. Warum es in der Klinik gewaltig rumort.

10.08.2022 | Stand: 12:43 Uhr

An der Oberschwabenklinik (OSK) rumort es nach einem Bericht der Schwäbischen Zeitung gewaltig. Zahlreiche langjährige Mitarbeiter haben gekündigt, das Betriebsklima soll fürchterlich sein. 18 Chefärzte aus Ravensburg und Wangen haben einen Brief an den OSK-Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Harald Sievers, geschrieben. Darin entziehen sie Geschäftsführer Oliver Adolph, der 2020 ins Unternehmen kam, das Vertrauen. Für Freitag ist eine Sondersitzung des Aufsichtsrats anberaumt.

