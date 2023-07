Hochgrat-Weg ist nach einem Murenabgang endlich wieder frei

Nach einem Murenabgang 2022 war der Wanderweg durch den Brunnenaukessel zum Hochgrat nahe Oberstaufen gesperrt. Mit viel Arbeit wurde er wieder frei gemacht.

05.07.2023 | Stand: 07:41 Uhr

Die neue Trasse des Wanderwegs am Hochgrat durch den Brunnenaukessel ist fertig angelegt. Wie Matthias Ihler, Wegewart des Deutschen Alpenvereins (DAV) Oberstaufen-Lindenberg mitteilt, haben die Arbeiter am Montag (3.7.2023) die Verlegung eines beschädigten Abschnitts abgeschlossen. "Der Weg kann wieder gefahrlos begangen werden", sagt Ihler. An anderer Stelle sind weitere Verbesserungen geplant.

