Die Obstbauern Lena und Florian Nüberlin bewirtschaften ihren Hof in Lindau-Rickenbach in der 26. Generation. Ihr besonderer Laden fällt vielen ins Auge.

Von Ruth Eberhardt

02.02.2022 | Stand: 10:04 Uhr

Ein Obstladen außerhalb der eigenen Hofstelle, am Rande eines Gewerbegebiets und direkt an der Zufahrt zur Autobahn, in einem markanten ovalen Gebäude und noch dazu mit einem Drive-in-Schalter: Mit einem ungewöhnlichen Konzept hat die Lindauer Obstbauernfamilie Nüberlin vor knapp 20 Jahren viel von sich reden gemacht – auch weit über Stadt und Landkreis Lindau hinaus.