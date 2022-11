Odysseus’ Schiff strandet im Allgäu

Hans-Christian Hauser startet mit der Isny Oper ein Filmprojekt. Am 4. November ist Premiere.

02.11.2022 | Stand: 14:49 Uhr

Odysseus im Allgäu: Inmitten des Voralpenlandes bei Isny entstanden im August unter Regie von Hans-Christian Hauser die Aufnahmen zum neuen Filmprojekt des Isny-Oper Festivals. Darüber informiert eine Pressemitteilung. Am Freitag, 4. November, ab 19 Uhr wird der Film „Die Irrfahrten des Odysseus“ erstmals im Neuen Ringtheater Isny gezeigt.

Die Abenteuer des Königs Odysseus von Ithaka und seiner Gefährten sind vielen Menschen vertraut. Nun ist der Held der griechischen Mythologie im Allgäu gelandet, und zwar für die Dreharbeiten zu einem Filmprojekt des Isny-Oper- Festival auf der Schweineburg und an der Argen bei Isny. Für dieses Projekt haben die Schreiner Franz Kirchmann (Isny) und Helmut Prinz (Gestratz) ein schwungvolles griechisches Schiff gezimmert.

Besetzung des Films "Die Irrfahrten des Odysseus" in Isny

Hans-Christian Hauser, der nicht nur Regie führt, sondern auch die Filmmusik komponierte und als Musiker am Cembalo mitwirkt, verkörpert selbst den Odysseus im Film. An seiner Seite spielt die Belgrader Sängerin Jana Spasojevic, die beim Opernfestival als Truffaldin in „Die Liebe zu den drei Orangen“ zu erleben war. Sie übernimmt die weiblichen Figuren wie die Zauberin Kirke, die Nymphe Kalypso und die Königstochter Nausikaa. Unter den Gefährten des Odysseus findet sich auch der Gestratzer Maximilian Prinz und drei Schüler aus Isny auf.

Weitere Informationen zum Projekt gibt’s unter www.isny-oper.de