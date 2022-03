Öl und Gas werden teurer: Diesen Plan hat die Gemeinde Oberreute

Die Gemeinde Oberreute denkt über ein Nahwärmenetz im Ort nach. Eine Umfrage zeigt: Das Interesse ist groß. Was das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat.

09.03.2022 | Stand: 09:18 Uhr

Das Interesse an einem möglichen Nahwärmenetz in Oberreute ist groß. Dieses Zwischenfazit zieht Bürgermeister Stefan Schneider, nachdem innerhalb weniger Tage 112 der 231 verschickten Fragebögen an private Hausbesitzer wieder bei der Gemeinde eingetroffen sind. „Fast jeder will dabei sein“, sagt Schneider. Aber er hofft, dass in nächsten Tagen auch die noch fehlenden Fragebögen bei der Kommune eintreffen, damit sich ein vollständiges Bild ergibt. Auf dieser Grundlage will der Gemeinderat dann entscheiden.