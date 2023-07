Busfahren im Westallgäu wird ab August teurer

Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) dreht an der Preisschraube. Das hat Folgen für die Pendler im Westallgäu und im Landkreis Lindau.

„Erstmals in der knapp 20-jährigen Geschichte unseres Verkehrsverbunds müssen wir die Fahrpreise während eines laufenden Jahres erhöhen“, teilt Bernd Hasenfratz, Geschäftsführer des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) mit. Zu diesem gehört der Landkreis Lindau seit gut fünf Jahren dazu – demnach müssen sich auch viele Fahrgäste im Westallgäu zum 1. August im Schnitt um 9,9 Prozent höhere Ticketpreise einstellen. Betroffen sind im Wesentlichen diejenigen, die Einzel- oder Tageskarten kaufen.

Welche Bus-Preise gelten künftig im Westallgäu?

Wer zum Beispiel vom Bahnhof in Weiler nach Lindenberg (ZOB) fahren will, zahlt derzeit 3,40 und künftig 3,80 für den einzelnen Fahrschein – also 11,8 Prozent mehr. Die gleiche Rechnung gilt für die Verbindung von Lindenberg an den Bahnhof in Heimenkirch. Eine dicke Steigerung erwartet den Fahrgast in Zukunft auf der Route von Weiler an den Bahnhof in Röthenbach: Hier kostet die Karte ab August fünf anstatt bisher 3,40 Euro – und somit 47,1 Prozent mehr. Sechs anstatt 5,50 Euro fällt von Scheidegg an den Röthenbacher Bahnhof an (9,1 Prozent), und von Grünenbach nach Isny beträgt die Steigerung 11,1 Prozent (von 4,50 auf fünf Euro).

Der Beschluss, den der Bodo-Aufsichtsrat gefasst hat, sei unumgänglich gewesen, betont der Verbundchef, der auf die Kostenentwicklung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in jüngster Vergangenheit verweist. Diese liege weit über der Verbraucherpreisentwicklung. „Insbesondere die gestiegenen Lohnkosten stellen die Verkehrsunternehmen vor enorme, teils existenzbedrohende Probleme.“

Steigende Bodo-Preise auf der einen Seite, Angebote wie das günstige Deutschlandticket auf der anderen – Hasenfratz versteht, dass dies für manchen Fahrgast schwer zu verstehen ist. Mit dem Neun-Euro-Ticket 2020 und jetzt mit dem für 49 Euro habe die Bundesregierung aber „gewissermaßen den öffentlichen Nahverkehr neu erfunden.“ Der Staat bezuschusse damit jedem Ticketinhaber „einen guten Teil seiner Mobilität“. Die Verbundtarife seien aber noch „in der alten Welt“ zuhause, so der Geschäftsführer weiter. „Hier müssen die Einnahmen aus den Ticketverkäufen den Fahrbetrieb weitgehend finanzieren.“

Für wen fällt die Preiserhöhung moderater aus?

Die Preiserhöhung betrifft vor allem Einzelfahrscheine und Tageskarten. 2022 machten diese nach Bodo-Angaben zwölf Prozent der Fahrgastzahlen im Verbundsgebiet aus. „65 Prozent unserer Fahrgäste sind von der Tariferhöhung gar nicht direkt betroffen, weil sie mit dem Deutschlandticket, etwa als Berufspendler, oder dem JugendticketBW, etwa als Schüler, sehr günstige Flatrate-Angebote nutzen können“, so der Geschäftsführer.

Für die mehr als 23.000 Inhaber der bodo-eCard, also der elektronischen Form des Einzelfahrscheins, fällt die Preiserhöhung laut Bodo moderater aus: Statt 20 Prozent erhalten sie künftig 25 Prozent Rabatt pro Fahrt und zahlen so ab August im Schnitt 2,6 Prozent mehr. Die in den großen Stadtverkehren wichtige Preisstufe 1 bleibt bei zwei Euro.

Hasenfratz hofft auf Verständnis der Pendler, denn die Erhöhung sei nötig, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.