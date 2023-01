Ab Februar fallen im Westallgäu kurzfristig Busse aus - welche Linien betroffen sind

Im Westallgäu fahren ab Februar weniger Busse. Vor allem Eltern stellt das vor Herausforderungen. Eine Schulleiterin fordert eine rasche Lösung.

31.01.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Wer im Westallgäu auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen ist, der braucht in nächster Zeit wohl starke Nerven: Das Landratsamt Lindau kündigte in einer Mitteilung am Dienstagabend kurzfristig Busausfälle auf den Linien 11, 12, 74, 731, 732 und 733 an – und zwar bereits ab Mittwoch. Grund dafür seien personelle Engpässe bei der RBA Regionalbus Augsburg GmbH.

Besonders betroffen davon sind Lindenberger Realschüler und Gymnasiasten, die tagtäglich aus den umliegenden Ortschaften im Westallgäu in die Stadt pendeln müssen. Bereits am Dienstagvormittag informierten die Schulen deshalb die Eltern über die ÖPNV-Probleme. Aus dem Schreiben der Realschule, das unserer Zeitung vorliegt, gehen die Bereiche hervor, die besonders stark unter den Ausfällen leiden: Isny und die Argental-Orte Maierhöfen, Gestratz, Grünenbach und Röthenbach sowie die dazugehörigen Weiler.

Massive ÖPNV-Probleme im Westallgäu: Fast wöchentlich erhalten Schulen Briefe

Dass viele Busse nicht fahren, sei für Eltern schon lange traurige Gewohnheit geworden, berichtet indes Andrea Vögel aus Röthenbach. Schon seit Herbst bekämen sie und andere Eltern fast wöchentlich E-Mails von den Schulen zu Problemen mit dem ÖPNV, seit Monaten sei auf den „überlebenswichtigen Schulbus“ kein Verlass mehr.

Dass nun Busse auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stünden, sei die Krönung. „Ständig müssen wir unsere Kinder in Lindenberg holen, weil der Bus nicht kommt, oder sie morgens kurzfristig zur Schule fahren.“

Bus-Ausfälle und Schulpflicht - Was passiert im Härtefall?

Stellt sich die Frage, wie mit Härtefällen umgegangen wird, also: Wenn Schüler aufgrund von Busausfällen Unterricht verpassen. Grundsätzlich, betont Karin Ulrich, die das Lindenberger Gymnasium leitet, bestehe Schulpflicht. Szenarien, in denen Jugendliche stundenweise vom Unterricht befreit werden mussten, weil sie sonst nicht mehr nach Hause gekommen wären, habe es in diesem Winter schon gegeben.

Den Ärger von Eltern kann Ulrich daher gut nachvollziehen, zumal sie sich wünscht, dass jedes Kind die gleichen Chancen auf Unterricht hat – unabhängig vom Wohnort. Deshalb spricht sie in Verbindung mit den ÖPNV-Problemen auch von einem „untragbaren Zustand“, für den schnell eine Lösung gefunden werden müsse.

Diese Bus-Linien fallen im Westallgäu ab Februar aus

Linien 11: 17.23 Uhr (Röthenbach Bahnhof nach Scheidegg

Linie 12: 15.47 Uhr (Röthenbach Bahnhof nach Scheidegg), 16.34 Uhr (Scheidegg Panorama Abfahrt nach Röthenbach Bahnhof) und 18.47 Uhr (Röthenbach Bahnhof nach Scheidegg).

Linie 731: (Argental-Linie) 6.15 Uhr (Isny Stephanuswerk nach Grünenbach Schule), 7.04 Uhr (Isny Karl-Wilhelm-Heck-Straße nach Weiler), 11.15 Uhr (Mayerhöfen Schule nach Isny Kurhaus), 11.27 Uhr (Isny Busbahnhof nach Grünenbach Schule), 11.15 Uhr (Weiler Schule nach Isny Kurhaus), 11.56 Uhr (Grünenbach Schule nach Isny Spitalhofweg).

Linie 732: (Kugel-Linie) 12.30 Uhr (Isny Busbahnhof nach Lindenberg Schulzentrum), 12.42 Uhr (Isny Karl-Wilhelm-Heck-Straße nach Lindenberg ZOB), 13.12 Uhr (Lindenberg ZOB nach Grünenbach Schule), 13.20 Uhr (Lindenberg Schulzentrum nach Simmerberg).