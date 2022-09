Preis für das Jüdische Museum Hohensems: "Kein Blatt vor den Mund"

Das Jüdische Museum Hohenems bekommt den Österreichischen Museumspreis 2022.

Der Österreichische Museumspreis 2022 geht nach Vorarlberg: an das Jüdische Museum Hohenems. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird jährlich durch den Museumsbeirat des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) vergeben. „Diese Anerkennung unserer Arbeit ist eine große Ermutigung und hat uns zugleich völlig überrascht“, sagt Museumsdirektor Hanno Loewy.

Das Jüdische Museum hatte den renommierten Preis schon einmal erhalten – im Jahr 1991, unmittelbar nach seiner Eröffnung. Seitdem ist das Museum, das in der 1864 erbauten Villa Heimann-Rosenthal im Zentrum des ehemaligen jüdischen Viertels eröffnet worden ist, zu einem Ort mit internationaler Ausstrahlung geworden. Vor Corona kamen zuletzt zwischen 16.500 und 20.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr.

So begründet die Jury den Preis für das Jüdische Museum Hohenems

„Das Museum Hohenems ist ein mutiges Museum, das kein Blatt vor den Mund nimmt, gerne provokante Fragen in den Raum bringt und offen ist für den Diskurs mit allen Interessierten“, heißt es unter anderem in der Begründung der fünfköpfigen Jury (Andrea Bina, Edith Hessenberger, Monika Holzer-Kernbichler, Nadja Al Masri-Gutternig, Niko Wahl).

Auch Österreichs Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hebt die Bedeutung der Einrichtung hervor: „Das Jüdische Museum Hohenems ist weit mehr als ein Museum. Es ist ein Begegnungs- und Heimatort für viele Menschen – unabhängig von ihrem religiösen Hintergrund. Auch für mich gehört es zu den Fixpunkten eines Vorarlberg-Aufenthalts.“

Daueraustellung im Museum in Hohenems über die Geschichte der Jüdischen Geschichte

Die 2007 vollständig neu gestaltete Dauerausstellung legt ihre Schwerpunkte auf die über 300-jährige Geschichte und das Ende der jüdischen Gemeinde von Hohenems, die regionale NS-Vergangenheit, aber auch auf den Antisemitismus in Österreich und den Holocaust allgemein. Sie stellt außerdem die jüdische Gegenwart in Europa, die europäische Geschichte der Migration, grenzüberschreitende Beziehungen und Globalisierung in den Mittelpunkt.

Es gibt Sonderausstellungen und ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, eine Kinderausstellung und ein mehrsprachiges Audiosystem, um den internationalen Charakter zu verdeutlichen.

Das Museum hält Kontakt zu Nachkommen der Hohenemser Juden in aller Welt. Neben einem virtuellen Netzwerk gab es 1998, 2008 und 2017 Nachkommentreffen, zu denen zwischen 120 und 160 Menschen nach Vorarlberg kamen.

Der gebürtige Frankfurter Hanno Loewy (61) leitet das Museum seit 2004. Seit elf Jahren ist er außerdem Präsident der Association of European Jewish Museums.

Die Preisverleihung findet am 13. Oktober in Klagenfurt statt.